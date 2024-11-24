«Чувствовать сердцем и любить профессию»: в Нижнекамске прошел журфест «Камский бриз»

Телевизионщики со всего Татарстана в четвертый раз съехались в Нижнекамск на фестиваль «Камский бриз». Статуэтки от «Бриза» получили сразу несколько ведущих журналистов республики.

Перед церемонией награждения журналисты смогли задать вопросы руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникация «Татмедиа» Айдару Салимгараеву, мэру Нижнекамска Рамилю Муллину, генеральному директору АО «Татмедиа» Шамилю Садыкову.

Два дня жюри не только обучало журналистов, но и оценивало конкурсные работы. Номинация «Герои» второй год носит имя ушедшего на специальную военную операцию и погибшего под Угледаром журналиста Александра Комарова. Отметили работу журналистов и благодарственными письмами от Союза офицерских жен, Фонда «Защитники Отечества» по РТ, ДОСААФ РТ.

Корреспонденты из Высокой Горы и Набережных Челнов получили памятные медали.

«Хороший ведущий должен быть искренним и настоящим, уметь говорить, в том числе и глазами, чувствовать сердцем и любить свою профессию», — отметила ведущая «ЮВТ-24» Маргарита Разапова.

«Свою награду за третье место в номинации „Репортаж“ я посвящаю папе. Когда я решила поступать на факультет журналистики, он сказал, что это несерьезно. Сейчас он мною гордится», — сказала в свою очередь корреспондент «НТР 24» Альбина Валеева.

«Это моя первая награда на „Камском бризе“. Не ожидал, что из зала во время съемки пригласят на награждение на сцену. Это тот самый момент, когда у оператора все-таки могут трястись руки!» — пошутил видеооператор «Челны-ТВ» Кирилл Хобзей.

Свои мастер-классы для журналистов провели главный специалист отдела социальных медиа АО «Татмедиа» Равиль Мукменов, руководитель видеопродакшена полного цикла King of Media Роман Королев, ведущий информационных программ ГТРК «Татарстан» Алмаз Хакимов и другие.

«Вы все — лентяи!» — с такого заявления начал свой мастер-класс Равиль Мукменов. Обстановка разрядилась после появления слайда: «Как и я!». Спикер учил, как написать и снять идеальный материал. «Мы слишком зацикливаемся на своих сюжетах, появляется конвейерность. Перестали фантазировать, именно поэтому мы лентяи, мозг перестает работать», — пояснил он.

Видеоматериал мало сделать, его нужно грамотно продать. Этому два часа своего мастер-класса посвятил Роман Королев. Он отметил, что нужно четко следовать техзаданию заказчика. «За сколько готов купить проект? Посмотрим, я бы миллиона три вложил, если он будет рабочий. Важно, что вложу три миллиона в проект, который потенциально принесет мне шесть», — подчеркнул Роман Королев.

«По косточкам» работу в кадре разобрал ведущий информационных программ ГТРК «Татарстан» Алмаз Хакимов. Он подсказал журналистам, как можно доработать тот или иной кадр. «Вы делаете классные вещи, уровень сильно вырос. Нравится, как работаете!» — похвалил коллег спикер.

Работа над ошибками продолжилась на мастер-классе заместителя генерального директора АО ТРК «Новый век» по информационному вещанию Светланы Кадыровой. Она приезжает на фестиваль уже в четвертый раз. Теперь специалист учила коллег работать над тем, чтобы оживить подачу материала, а именно — ту часть, в которой ведущий в кадре подводит зрителя к тому или иному репортажу.

Светлана Кадырова также отметила, что мастерство телевизионщиков растет: «Три телекомпании показали взлет. Произошли изменения по подводкам, многие ошибки были исключены».

Отделить главное от второстепенного и правильно выстроить логику речи. В этом тренер по эффективным коммуникациям Юлия Шустрая преуспела больше других за годы работы на телевидении. Мэтр учила журналистов речевым манипуляциям — как задавать вопросы и всегда получать на них ответы даже в самых непростых случаях.

Рассказала о типажах интервьюируемых — жертвы, спасатели и агрессоры, и, конечно, о том, как с каждым из них работать. «Я рассказала о том, как работать без вдохновения, без подъема. Нужно уметь работать в стандартном режиме, выработать его в себе», — порекомендовала Юлия Шустрая.

За час до церемонии закрытия фестиваля в «Базе» открылась фотовыставка. Экспозиция — 30 фотографий жен участников специальной военной операции. На одном из снимков — Яна Комарова-Енькова, вдова ведущего «НТР 24» Александра Комарова, погибшего под Угледаром в феврале 2023 года.

Яна Комарова-Енькова посередине

«В первую очередь, проект — поддержка женщин. Им очень тяжело. Я знаю, что это такое, когда ты переживаешь за своего мужчину, боишься каждую секунду, не спишь и видишь кошмары. Концепция помогает женщинам найти в себе силы жить дальше ради себя, детей и близких», — поделилась Яна.

«В проекте приняло участие более 600 жительниц Татарстана. Это мамы, жены, сестры солдат. Цель — поддержать наших мужчин, которые находятся на поле боя», — рассказала куратор инициативы в регионе Оксана Бородина.