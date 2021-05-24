«Камский бриз»: что ждет телевидение в эпоху блогеров и Tik-Tok?

Масштабное мероприятие собрало в «Камском Артеке» под Нижнекамском около ста ведущих экспертов в области телевидения, практикующих сотрудников средств массовой информации, корреспондентов и ведущих. Всех без исключения интересовали вопросы: каким будет телевидение в будущем? Будет ли оно существовать? Как перестроиться на новые рельсы, чтобы быть актуальным и востребованным?

Айдар Салимгараев: Качественно сделанное видео всегда будет востребовано

«Хорошее и качественное видео всегда найдет своего зрителя», — подчеркнул глава Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на I Республиканском телефоруме «Камский бриз».

Открывая обсуждение о будущем и перспективах телевидения, он отметил основные страхи и проблемы, с которыми сталкиваются работники данной сферы.

«У каждого из нас есть страх перед будущим, то, что происходит с местным телевидением. Будет оно существовать или нет, как нам дальше расти, развиваться и жить», — перечислил он.

Айдар Салимгараев напомнил, что с 20 мая в стране проходит масштабный образовательный марафон «Новое знание», который был объявлен Президентом России Владимиром Путиным.

«Для меня очень показательно выступление Вячеслава Муругова (гендиректор „СТС Медиа“ — прим. Т-и), в котором он рассказывал о тех проблемах, с которыми в будущем столкнется телевидение большого формата, — рассказал глава республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. — Он говорит о том, что будет проблема у линейного телевидения — это правда, — и будет проблема больших форматов. Но никто не говорит, что видео потеряет свою актуальность».

Поэтому тема, поднятая сегодня на «Камском бризе», очень важна и актуальна, добавил Салимгараев. Представителям телевизионной отрасли нужно понимать нужды аудитории, как перестроиться, стать новыми, чтобы не потерять востребованность и значимость.

Ильшат Аминов: Сейчас телевидению приходится соревноваться с интернетом, огромным количеством видеоблогов

Генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» заявил, что у телевидения появились весьма внушительные соперники, однако не стоит думать, что телевидение — это вчерашний день, а в будущем есть место лишь Сети.

«Телевидение никуда не денется и профессионалы никуда не денутся. Да, конечно, мы соревнуемся с огромным количеством видеоблогеров, но в нашей сфере работают люди, которые умеют это делать профессионально», — отметил он.

По словам Аминова, для того, чтобы стать профессионалом, нужно как минимум пять лет труда и непрерывной учебы.

К тому же, сейчас визуальная информация главенствует в мире. Ее преимущество над устной — эмоциональность, поэтому можно считать, что скоро устная подача полностью потеряет интерес аудитории. Поэтому телевидение сейчас находится в самом начале, а не в конце пути, отметил Ильшат Аминов.

По словам Аминова, главное для телевидения сейчас — не останавливаться в развитии. «Если остановиться, то это все — смерть. Надо работать на всех платформах. <...> Один и тот же материал переформатируется под семь, восемь, девять платформ. Никаких проблем, был бы контент, потому что контент правит миром. Люди ждут контента, людям нужна интересная, правдивая и полезная визуальная, эмоциональная информация. А кто это? Это мы», — заключил он.

Шамиль Садыков: Зрителей ожидают обновленные версии нижнекамского «НТР» и «Чаллы ТВ»

В скором времени зрителей ожидают обновленные версии нижнекамского «НТР» и «Чаллы ТВ», заявил руководитель АО «Татмедиа» Шамиль Садыков на пресс-конференции «Камского бриза».

По его словам, главный минус телевидения сейчас — это отсутствие контакта с аудиторией, а также некоторая закостенелость ряда представителей отрасли.

«Телевидение — это религия, это своего рода секта. Люди, которые внутри секты, они всегда как бы опьянены сознанием своего величия, незаменимости и четкого соблюдения определенной ритуальности, — отметил Садыков. — Но, к сожалению, жизнь не стоит на месте. Вы видите, что наши дети телевизор не смотрят, газеты не читают, радио не слушают. И мы, конечно, без конца можем кичиться своей любовью и своим величием, но жизнь на месте не стоит».

Поэтому в обновленные телеканалы — поразивший всю страну «ЮВТ», а также находящиеся в процессе перезагрузки «НТР» и «Чаллы ТВ» — будут работать в новом формате, будут высокоинтегрированы в интернет и соцсети.

В заключение он подчеркнул, что телевидение никуда не исчезнет, ведь оно «кормит» интернет, а интернет, в свою очередь, кормит телевидение.

Ринат Билалов: Сегодня могут выжить только те, кто производит контент на разных площадках

В современном мире эффективно функционировать могут только те СМИ, которые работают на разных площадках, таким мнением на телефоруме поделился главный редактор ИА «Татар-информ».

«Мы перед встречей, полчаса назад, обсуждали рейтинг LiveInternet. Вот если вы возьмете первую десятку по Казани, то там толкаются телекомпании, информагентства, СМИ, кто позиционирует себя как интернет-издания. Идет буквально бой, можно сказать. Это о чем говорит? О том, что мы, как бы себя не позиционировали, все работаем на одном и том же поле», — сказал он.

Билалов отметил, что издания сегодня стараются создавать контент в разных видах. Например, информагентство ежедневно проводит несколько прямых трансляций с пресс-конференций.

Также в качестве примера интеграции различных форм передачи информации он привел проект «12-й этаж», основой которого является видеоинтервью. По мнению спикера, в современной журналистике без умения работать в разных форматах, у изданий нет будущего.

«Все поменялось. Поэтому, наверное, сейчас могут выжить только те, кто способен производить на разных площадках и в разном виде контент. Допустим, если мы возьмем „Татар-информ“: у нас и сайт, у нас и Instagram, у нас и YouTube-канал. Если мы будем работать на чем-то одном, мы будем позиции терять и не сможем конкурировать с другими коллегами», — заключил Билалов.

Андрей Кузьмин рассказал о работе татарстанских СМИ во время трагедии в школе

Когда произошла трагедия в 175-й школе Казани, татарстанские СМИ сработали профессионально. Всем им, в том числе телеканалам «Татарстан-24» и «ТНВ», пришлось изменить формат вещания, было вдвое увеличено количество выпусков, проводились прямые включения. В те дни «картинку» и тексты из Татарстана брали вся Россия и весь мир, отметил руководитель телеканала «Татарстан-24» Андрей Кузьмин.

«Сколько прямых включений наши корреспонденты сделали с места событий — на „РЕН ТВ“, на „Россию“, на Russia Today и др. Прямо от школы стояли и транслировали. Что самое главное, когда была куча фейков в соцсетях, то люди стали смотреть ТНВ и „двадцатьчетверку“», — рассказал Кузьмин.

По его словам, в это время люди старались узнавать о событиях в Казани именно по телевизору, так как соцсети не вызывают у них такого доверия.

В практической части фестиваля именитые телевизионщики провели мастер-классы и поделились секретами своей работы. Среди них — телеоператор программы «Вести. Татарстан» телеканала «Россия» Ильдар Галяутдинов, шеф-редактор передачи Первого канала «Пусть говорят» Лилия Федорова и ведущий программ ГТРК «Татарстан», телеканала «Россия» Алмаз Хакимов, начинавший свою телевизионную карьеру в Нижнекамске и другие.

Медиатренер Сергей Бондарев провел первый урок на телефестивале «Камский бриз»

Фестиваль стартовал с мастер-класса московского медиатренера Сергея Бондарева, который провел первый урок для журналистов на тему «Режиссура и драматургия в сюжетах новостей: возможно ли?». В разговоре с ИА «Татар-информ», спикер заметил, что фестиваль открывается в очень трудное время, однако в Татарстан он всегда едет с хорошим настроением.

«Потому что Татарстан — сам по себе регион очень интересный, а уж что тут говорить про телевидение. Хорошая школа. И я не столько про Казань, сколько про регионы говорю — тем более в Нижнекамске, Набережных Челнах... До сих пор там люди держат удар — по три телекомпании! Это очень хорошие признаки! Телевидение будет жить. Возможно, будет другое телевидение, но оно будет», — подчеркнул Сергей Бондарев.

Сергей Бондарев — журналист, тренер-практик. Снимал циклы репортажей из США, Австрии, ОАЭ, Японии, Финляндии, Китая, Непала, Израиля, Кипра, Египта. Совершал экспедиции на плато Путорана, Подкаменную Тунгуску, Северный полюс, снимал сюжеты и фильм о восхождениях альпинистов на пик Ленина и Эверест.

Выпуски новостей ЮВТ, снятых на мобильные телефоны, впечатлили мэтров ТВ

Сергей Бондарев из Москвы назвал «классной фишкой» выпуск новостей альметьевского телеканала ЮВТ, снятый на мобильные телефоны.

Бондарев отметил, что разговоры о выпуске новостей, снятых на гаджеты, муссировались достаточно давно и долго.

«Но вот чтобы так взять, рискнуть и снять — я такого еще не видел. С этой точки зрения, Альметьевск, в котором я появлялся пару раз, запомнится именно этой командой других людей, которые сделали этот шаг», — отметил эксперт.

Дальше подобные съемки надо продолжать, уверен Бондарев. «Это классная фишка, которую вы нашли и придумали. Так что вперед и с песней!» — поддержал журналист своих коллег.

«Я по большому счету думаю, что эту фишку не стыдно выставить и на другие телефестивали. Такие амбиции у вас должны быть и это нормально! Мы будем прикладывать все усилия, раскуривать и продвигать Камский бриз. Альметьевск — город совершенно достойный, чтобы о нем узнали в других регионах», — отметил спикер.

Выпуск новостей, сюжеты для которого снимались на мобильные устройства, был представлен командой ЮВТ 3 апреля. Творческий и технический эксперимент приурочили ко дню рождения мобильного телефона.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин стал «тренажером» для репортеров на «Камском бризе»

Мастер-класс для журналистов с участием мэра Нижнекамска провела специальный корреспондент телеканала «Россия 24» Юлия Шустрая. У репортеров была уникальная возможность провести беседу с главой города, а затем спецкор разбирала ошибки интервью, учила грамотно выстраивать беседу, слышать собеседника, избегать шаблонов и «мертвых материалов».

Корреспондент также рассказала, как писать тексты за 15 минут, выходить в эфир без подготовки, договариваться на месте событий для разрешения съемки в труднодоступных местах.

Метшин положительно оценил мастер-класс. «Это хороший мастер-класс! Такие подходы — они правильные. Шаблонность, трафареты, может, где-то и нужны, но я руководствуюсь тем, кому это интересно и для кого это делается. Я точно могу сказать, что мне всегда хочется видеть живого человека», — заверил руководитель города и района.

Мэр Нижнекамска подчеркнул, что всегда дружелюбно относился к журналистскому сообществу, несмотря на то, что некоторые люди пытаются избегать представителей этой профессии.

«Так и спикеры такие бывают, которым вопрос не хочется задавать, а нужно. Поэтому подобные площадки нужны, чтобы мы чувствовали друг друга, учились взаимодействовать», — констатировал Айдар Метшин.

Юлия Шустрая — спецкорр «Россия-24», тренер по технике и логике речи, практической журналистике. Ранее работала на «НТР», а затем переехала в Москву. В столице она трудилась на телеканалах «РЕН ТВ», LifeNews, «Звезда», а с мая 2017 года начала работать на «России 24».

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» после наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году, «За возвращение Крыма», медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» за содействие во время тушения лесных пожаров в Красноярском крае в 2019 году, г. Москва.

Шеф-редактор «Пусть говорят» провела мастер-класс по продюсированию

Второй фестивальный день начался с мастер-класса по эффективному продюсированию, который провела шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят» Лилия Федорова.

Успешный линейный продюсер «Первого канала» рассказала татарстанским журналистам о современных вспомогательных инструментах и лайфхаках этой профессии, а также поведала, как превратить «нет» в «да».

Лилия Федорова более 15 лет проработала на федеральных телеканалах в разных форматах: ток-шоу, новости, реалити, документальное кино.

Подведение итогов

Приятным завершением «Камского бриза» стало награждение победителей конкурса журналистских материалов филиалов АО «Татмедиа» со всех городов и районов республики.

По итогам фестиваля первое место в номинации «Лучшая инфом-программа» заняла телекомпания «НТР 24», второе — ЮВТ, третье — «Челны ТВ».

В номинации «Репортаж» лучшей стала работа журналиста «Биектау» Эндже Гарафиевой, вторым стал Александр Халин из «НТР 24», замкнула тройку призеров челнинка Виктория Евсеева из «Челны 24».

Организаторами фестиваля «Камский бриз» выступили Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», АО «Татмедиа», администрация Нижнекамска и нижнекамский медиахолдинг «НТР».