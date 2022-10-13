«Телевидение переживает ренессанс»: журналисты Татарстана ощутили «Камский бриз»

Десятки участников со всех уголков Татарстана собрал в Нижнекамском районе второй фестиваль тележурналистики «Камский бриз», который прошел при поддержке РА и АО «Татмедиа», администрация Нижнекамска и медиахолдинг НТР. Гостей ждали мастер-классы, встречи, дискуссии, пресс-конференции и награды за лучшие творческие работы.

В «Камском Артеке» Нижнекамского района прошел второй фестиваль тележурналистики «Камский бриз» Фото предоставлено НТР

«Это своего рода колыбель журналистики»

Среда. На часах 8:00. В «Камский Артек» начали съезжаться первые участники фестиваля - операторы, телеведущие, корреспонденты. Нижнекамцы гостей принимали радушно. Интерес у смишников к «Камскому бризу» большой, ведь фестиваль – это уникальная возможность познакомиться ближе, обменяться опытом и показать свои работы профессиональному жюри. Плюс ко всему получить новые знания от мастеров медиасферы, как сделать по-настоящему годный контент и повысить качество материалов. Нижнекамск в качестве места проведения столь масштабного фестиваля выбран не зря, и вот почему.

Шамиль Садыков: «В Нижнекамске есть давние традиции проведения телевизионных фестивалей, поэтому и решено было возродить их именно на нижнекамской земле» Фото предоставлено НТР

«Для нас Нижнекамск – это особенный город! Это своего рода колыбель журналистики. Много сильных профессионалов вышло именно из Нижнекамска. НТР-24 – это, безусловно украшение всего нашего холдинга, одна из самых сильных региональных телекомпаний не только в Татарстане, но и во всей России. Здесь есть давние традиции проведения телевизионных фестивалей, поэтому и решено было возродить их именно на нижнекамской земле», – поделился мнением генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Истории про людей и для людей»

Образовательную часть открыли мастер-классы директора медиашколы АО «Татмедиа» Александра Третьякова о том, как цифровые технологии могут облегчить жизнь журналиста, и Равиля Мукменова, автора проекта «Снег Медиа». Начав в лекционном зале, спикер решил перейти на открытый воздух. Разговор на природе стал динамичнее, а вопросов у журналистов к Мукменову стало больше.

Мастер-класс Равиля Мукменова (справа), автора проекта «Снег Медиа», открыл образовательную часть Фото предоставлено НТР

«В этом году я оцениваю не только творчество, но и работу видеооператоров, работу по сторителлингу – это истории про людей и для людей. Я бывал во многих регионах. Есть те, где телевидение уже умирает, его не смотрят. В Татарстане же телевидение на высоком уровне, и его нельзя не смотреть, потому что ты действительно получаешь полезную и нужную информацию», – заключил Мукменов.

Рассказал участникам фестиваля о специфике новостного репортажа на своем уроке шеф-редактор службы новостей ТК «Татарстан 24» Сергей Шерстнёв. В соседней аудитории тонкостями мастерства со смишниками делился телеоператор службы информационных программ ГТРК Татарстан Ильдар Галяутдинов.

«Фестиваль и последующие будут направлены на переосмысление того, чем сейчас является журналистика»

Первый фестивальный день выдался насыщенным. На «Камский бриз» прибыли новые гости – руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев, глава НМР Рамиль Муллин, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, руководитель ГТРК Татарстан Фирдус Гималтдинов, гендиректор «ТРК Новый век», председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов, генеральный директор ТК «Татарстан-24» Андрей Кузьмин. Статус почетных гостей фестиваля лишний раз подчеркивал его важность для современной журналистики.

Айдар Салимгараев: «Фестиваль позволяет журналистам поделиться друг с другом нововведениями, новыми подходами» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Фестиваль позволяет журналистам поделиться друг с другом нововведениями, новыми подходами. Жизнь меняется очень круто, и сегодняшний фестиваль и последующие будут направлены на переосмысление того, чем сейчас является журналистика, каково его будущее и какова ее общественная роль», – рассказал руководитель регионального агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Средства массовой информации – это очень серьезный инструмент в части доведения мыслей до населения, это зеркало жизни города и района. Роль журналистов большая, важная и нужная. Большое спасибо нашим журналистам, которые сегодня вещают на телевидении, пишут газетные материалы. Это те люди, которые сегодня ведут нас и отражают нашу жизнь», – сказал перед церемонией открытия глава НМР и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Сама церемония прошла в торжественной обстановке – десятки номеров и артистов. Напутственные слова почетных гостей участникам фестиваля, неформальное общение коллег и новые знакомства за дружескими столами. «Камский бриз» официально открыт. После праздника журналисты разошлись по корпусам. Фестивалить смишникам предстояло еще один день...

Рамиль Муллин: «Роль журналистов важная и нужная. Большое спасибо нашим журналистам, которые сегодня вещают на телевидении, пишут газетные материалы» Фото предоставлено НТР

«Журналисту нужно быть ответственным за свои слова, действия»

Новый день и новые знания. Пока жюри оценивало работы, для участников утро началось с мастер-класса заведующего корпунктом ВГТРК в Казани Станислава Назарова – «Сценарное мастерство и создание телепрограмм».

«Ребятам есть куда расти, развиваться. Мы видели ошибки, оценивая конкурсные работы. Журналисту нужно быть ответственным за свои слова, действия, репортажи. Если мы служим правде, стране, обществу, то значит, наша совесть должна быть чиста. И журналист в любые времена должен жить этим принципом», – поделился мнением Назаров.

Что такое вёрстка и с чем её едят – об этом рассказал журналистам ведущий информационных программ ВГТРК Алмаз Хакимов на своем мастер-классе, посвященном ведению новостей и вёрстке.

«Этот фестиваль – большой стимул для всех нас, особенно для регионального журналиста. Сегодня у всех горели глаза, и я хочу, чтобы они горели всегда, потому что мы работаем в единой большой команде, у нас единый большой информационный фронт, и мы должны его покорять! Самое главное – это пробивать экраны и любить зрителя, вот над чем нужно работать!» – поделился Хакимов.

Отдельное внимание организаторы фестиваля уделили особенностям национального контента, о которых журналистам рассказала главред дирекции информационных и общественно-политических программ АО «ТРК «Новый век» Сария Хабибуллина. Одним из самых оживленных уроков «Камского бриза» стал мастер-класс Светланы Кадыровой, заместителя гендиректора по информационному вещанию АО «ТРК «Новый век». Спикер говорила о том, как создается ток-шоу, и об информационных поводах. А заодно и разобрала работы конкурсантов.

«Радует, что было много интересных творческих работ и журналистов, которые на следующий год явно будут занимать призовые места. Работ много, и мы понимаем, насколько сложно маленьким городам создавать телевидение. У них ограниченные ресурсы, мало журналистов, мало операторов, но они делают качественный продукт! Для меня стали открытием «Биектау ТВ», «ЮВТ», «Луч». Ну а НТР, конечно же, был вне конкуренции! Мы отдали ему свои сердца и голоса!» – сказала Кадырова.

На суд жюри 103 работы представили 75 участников Фото предоставлено НТР

«Любая информация может дойти до аудитории быстрее, если она получила поддержку с помощью видео»

Фестиваль фестивалем, но как ни крути, в первую очередь это конкурс, а значит, должны быть победители. На суд жюри 103 работы выставили 75 участников! В этом году всех участников поделили на две группы – города до 100 тысяч населения и свыше 100 тысяч. Приехали в Нижнекамск Актаныш, Бавлы, Альметьевск, Буинск, Заинск, Зеленодольск, Лениногорск, Высокая Гора, Богатые Сабы, Мамадыш, Муслюмово, Набережные Челны, Нурлат, Пестрецы, Чистополь, Кукмор, Азнакаево, Менделеевск, Елабуга, Казань!

Как признались члены жюри, решение о том, кто станет первым, далось нелегко, но по итогам заветные статуэтки получили 12 победителей в своих номинациях. Остальным достались дипломы призёров. «Биектау ТВ» отметили в пяти номинациях среди малых городов. В двух номинациях высокогорцам равных не нашлось!

Как признались члены жюри, решение о том, кто станет первым, далось нелегко, но по итогам заветные статуэтки получили 12 победителей в своих номинациях Фото предоставлено НТР

«Конкуренция была жёсткая! Очень много телекомпаний. Ожидать, что мы возьмём призы во всех номинациях, было практически невозможно. Самый кайф – это то, что за информационную программу мы взяли первое место!» – поделилась эмоциями Эльвира Мустафина, руководитель телеканала «Биектау ТВ».

НТР-24 набирает обороты! На втором «Камском бризе» в категории больших городов по количеству наград своих региональных коллег оставил далеко позади. В прошлом году НТР-24 получил на «Камском бризе» шесть наград. В этом их стало на одну больше! Нижнекамцы стали лучшими в номинациях «Информационная программа», «Репортаж», первое и второе места НТР-24 занял в номинации «Мастерство видеооператора». Лучший телеведущий, по мнению жюри, также работает в НТР-24. Второго места Нижнекамск удостоился в номинации «Творческий проект». Спецприз за экологическое просвещение также достался НТР-24.

«Некоторые говорят, что телевидение умирает, что телевидения завтра не будет. Вы им не верьте!» Фото предоставлено НТР

«Я долго шел к этой награде, и вдвойне приятно и волнительно получить ее из рук Алмаза Хакимова, который был моим наставником на поприще телеведущего. Это не только моя награда, это результат работы всей нашей команды НТР. Для меня большая честь быть лицом такого коллектива», – сказал победитель в номинации «Ведущий» Алмаз Кашаев.

«Некоторые говорят, что телевидение умирает, что телевидения завтра не будет. Вы им не верьте! Они ничего не понимают в тенденциях развития современных СМИ. Телевидение переживает ренессанс, потому что куда бы вы ни зашли – в любую социальную сеть, на любую платформу, даже газетные сайты, сайты журналов – все сейчас занимаются тем, что производят видеоконтент. Без видео теперь никуда. Любая информация может дойти до аудитории быстрее, если она получила поддержку с помощью видео, с помощью картинки», – обратился к журналистам гендиректор «ТРК Новый век», председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

На церемонии закрытия фестиваля на сцене побывали представители всех телекомпаний, так что без награды не остался практически никто Фотографии предоставлены НТР

Подтверждает его слова и увеличившееся количество участников, и возросший интерес к фестивалю республиканских СМИ, а значит, смело можно готовиться к третьему «Бризу». Нижнекамск теперь не только город химиков, но и город журналистов! Результаты второго «Камского бриза» принесли немало сюрпризов. На церемонии закрытия фестиваля на сцене побывали представители всех телекомпаний, так что без награды не остался практически никто. Одних только дипломов вручили 36 штук!

Как говорили на фестивале: «Хороший журналист – сытый журналист!» В завершение «Камского бриза» смишная братия собралась у костра с казаном плова, который организовал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Телекомпании городов с численностью населения до 100 тыс. человек

«Информационная программа»

«Биектау ТВ»

«Бавлы-информ»

«Муслюмово-информ»

«Репортаж»

Эндже Гарафиева («Биектау ТВ»)

«Мастерство видооператора»

Денис Тимофеев («Зай ТВ»)

Фаиль Шайхутдинов («Мамадыш-информ»)

Тимур Филиппушков («Мамадыш-информ»)

«Ведущий»

Римма Афзалова («Муслюмово-информ»)

Эльвира Зорина («Биектау ТВ»)

Гульназ Хасаншина («Нурлат-информ»)

«Творческий проект»

«Мамадыш-информ»

«Биектау ТВ»

«Бавлы-информ»

«Сторителлинг»

«Мамадыш-информ»

«Биектау ТВ»

Телекомпании городов с численностью населения более 100 тыс. человек

«Информационная программа»

НТР-24

ЮВТ-24

Телекомпания «Луч»

«Репортаж»

Александр Халин (НТР-24)

Лилия Гатина («Челны ТВ»)

«Мастерство видеооператора»

Илья Челноков (НТР-24)

Рафаэль Ракипов (НТР-24)

Сергей Вильданов («Челны ТВ»)

«Ведущий»

Алмаз Кашаев (НТР-24)

Альбина Аглиуллина (Телекомпания «Луч»)

Лилия Гатина («Челны ТВ»)

«Творческий проект»

ЮВТ-24

НТР-24 / Телекомпания «Луч»

«Спецприз СИБУРа за экологическое просвещение»

НТР-24

«Специальный приз»

«Поколение Z» (Нижнекамск)