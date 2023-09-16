Герой-журналист, коптер «Контуженный мух» и Роналдиньо: каким был «Камский бриз-2023»

«Он был творцом с большой буквы»

«Камский бриз-2023» прошел без Александра Комарова — прошлогодний фестиваль стал для него последним. Журналист погиб в жестоком бою под Угледаром в феврале. Его имя увековечили в одной из главных номинаций — «Герои».

Заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Наталья Реджеп-Алиева убеждена, что таких людей, как Саша — мало.

«Я считаю, что наш долг — увековечить имя Саши Комарова именно таким образом. Он был творцом с большой буквы, таких мало — нереальных и крутых журналистов и режиссеров. Номинация „Герои“ будет не только в этом году, она будет существовать всегда, сколько будет жить фестиваль. Конечно, СВО закончится, не будет длиться война вечно, но номинация останется, потому, что герои есть и в мирной жизни. Герои, которые помогают людям, спасают человечество... И она всегда будет посвящена нашему коллеге Александру Комарову», — поделилась Реджеп-Алиева.

На фестивале прошло еще одно знаковое событие — в присутствии родных и близких, друзей и коллег Александра Комарова в холле телекомпании «НТР» отрыли мемориальную доску, посвященную журналисту-герою. А во дворе высадили карельскую ель, которую из последней экспедиции привез поисковый отряд «Нефтехимик». Александр каждый год выезжал на места сражений времен Великой Отечественной войны.

«И один в поле воин!»

Череда мастер-классов на фестивале стартовала с мобильной съемки. «Зачем вам оператор, с которым нужно договариваться, контролировать, когда есть мобильный?», — задал вопрос журналистам автор проекта «Снег Медиа» Равиль Мукменов, который и открыл обучающую программу третьего «Камского бриза».

Спикер учил телевизионщиков, как стать мобильным репортером-универсалом. Рассказал про нюансы съемки на смартфон, а также про работу со звуком и монтаж. Привел в пример некоторых журналистов. Одной из них стала представительница телекомпании «Зеленый дол». Девушка в сюжете показала, как волонтеры готовят сухой душ для бойцов в зоне СВО. Работу Мукменов оценил высоко, отметив видеоряд и подачу материала.

Равиль Мукменов

«Мне, конечно же, очень приятно, что дебют мобильной съемки оценили. Я не училась специально, просто наблюдала за работой нашего оператора и все. Равиль обычно никогда не хвалит, а тут — на тебе! Еще и улыбку похвалил!» — поделилась эмоциями корреспондент ТК «Зеленый дол» Татьяна Коварина.

Равиль Мукменов в свою очередь отметил, что, если корреспонденты досидели до конца мастер-класса и дослушали все, значит им было интересно. «Я уверен, что теперь они будут смотреть на все, что происходит вокруг, по-другому. Я пытался посеять в голову зерно, что они могут все! Скажем так, и один в поле воин!» — рассказал «Татар-информу» Мукменов.

«Сколько был в зоне СВО, так позывного и не получил, зато у моего коптера он есть — Контуженный мух»

О том, как совместить в одном человеке целый корпункт, с журналистами поделился военкор и видеооператор информационного портала LIFE Дмитрий Киселёв. Свою творческую карьеру он начинал с работы папарацци, сейчас трудится военным корреспондентом.

Спикер рассказал истории из личного опыта о том, как можно выкрутиться из любой ситуации ради эксклюзивного кадра. Как-то раз он получил задание — снять Михаила Ефремова, когда его отправили в мордовскую колонию. Естественно, попасть туда шансов не было. Но ему удалось сфотографировать Ефремова, и при этом не нарушить законодательство.

Дмитрий Киселёв

Подобраться к колонии ближе, чем на полтора километра нельзя, а высоких зданий в ближайшем селе не было. Тогда за бутылку водки журналисты наняли автокран со стрелой в 25 метров. К крюку примотали скотчем фотокамеру и сделали два снимка с Ефремовым на улице, когда тот возвращался из столовой после обеда. «Такой эксклюзив был только у нас!» — отметил он.

На уроке военкора смех перемежался с давящей тишиной. Также на примере своих материалов Киселев показал, как снимал в зоне спецоперации под обстрелами и бомбежками — на заводе «Азовсталь», в Волновахе и других локациях. Отдельно он остановился на внимании на деталях и максимуме эмоций, которые должны вызывать кадры.

«Сколько был в зоне СВО, так позывного и не получил, зато у моего коптера он есть — „Контуженный мух“», — рассказал Киселёв.

После мастер-класса спикер поделился впечатлениями: «Все было здорово! Ребята вовлечены, они слушают, им интересно. Дай бог, чтобы они туда не ездили, чтобы в практике такого не было. Те приемы, которые использовал я, им интересны и даже забавны, взять ту же историю с автокраном. Это история про использование подручных средств, использование всего своего потенциала, который есть в каждом человеке».

«Если раньше ценностью сюжета был человек, то теперь — эмоции»

На фестивале состоялась встреча участников с руководителем республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдаром Салимгараевым, гендиректором АО «Татмедиа» Шамилем Садыковым, мэром Нижнекамска Рамилем Муллиным, генеральным директором ГТРК «Татарстан» Фирдусом Гималтдиновым. Спикеры поделились своим видением современной телевизионной журналистки и актуальными трендами.

С журналистами также пообщались заместитель гендиректора по информационному вещанию «ТРК «Новый век» Светлана Кадырова и завкорпунктом Приволжского бюро «Первого канала» Светлана Костина.

Светлана Костина

О людях, которые становятся находками для сюжета, Светлана Костина рассказала на примере своей истории. Так, в Казань приезжал Роналдиньо и нужно было снять, что приехала большая звезда футбола. Но встречи как таковой не было — он вышел из машины, прошел мимо фанатов и зашел на закрытую территорию.

Журналисты следом прошли за футболистом. А люди все за забором — кто с бумажкой, кто с футболкой и все ждут автограф. И один из фанатов отдал свою футболку съемочной группе, чтобы те взяли ее для автографа у футболиста.

«Эта история и стала генеральной линией сюжета. Мы берем футболку, ставим автограф, возвращаем фанату, все снимаем. Представьте эмоции человека, который начинает скакать, а вокруг все ему завидуют. Этот болельщик стал самым настоящим подарком судьбы! Если раньше ценностью сюжета был человек, то теперь — эмоции. Это именно то, что хотят получить люди», — подытожила спикер.

«Люди, которые освещают тему СВО — естественно, патриоты»

Финалом «Камского бриза» стало объявление победителей. Награды были вручены в восьми номинациях в двух категориях городов — с численностью населения до 100 тысяч человек и свыше 100 тысяч. Итого — 42 диплома и 12 статуэток, две благодарственные грамоты от имени главы района Рамиля Муллина, две – от Союза журналистов РТ за материалы, снятые журналистами в зоне СВО, и специальный приз от детского телеканала «Шаян ТВ».

В память об Александре Комарове появились новые номинации — «Искусство художественной съемки», «Детская журналистика» и «Герои». Лучшей в главной номинации «Герои» стала журналистка из Высокой Горы Эльвира Мустафина.

«Мне хотелось бы, чтобы вы знали работы Саши, чтобы каждый стремился стать лучше. Чтобы всегда была самоотверженность профессии, которую Саша всегда показывал! Это не просто работа, это искусство во всех его проявлениях», — напутствовала со сцены вдова Александра Яна Комарова-Енькова.

Одним из членов жюри, кто судил работы в номинации «Герои», был Зуфар Давлетшин, редактор программы «7 дней» телеканала ТНВ:

Зуфар Давлетшин

«Сложно оценивать работы. Мы отмечали то, как человек вжился в своего героя. Люди, которые освещают тему СВО — естественно, патриоты. Судить сложно, потому что творчество всегда субъективно. Я впервые на этом фестивале. Хочется еще раз приехать? Однозначно, да! Уже с той минуты, когда этот фестиваль закончился, начал ждать приглашения на следующий!» — заключил журналист.

Кирилл Давкаев