«Камский бриз» – уже бренд»: Фестиваль регионального ТВ посвятят памяти героя-журналиста

Именем Александра Комарова названа главная премия фестиваля – «Герои»

Александр Комаров ушел на фронт добровольцем в составе именного батальона «Алга». 6 февраля 2023 года в ходе тяжелых боев под Угледаром он получил смертельное ранение. У него остались жена и дочь. Вдова Саши очень хотела, чтобы имя ее супруга надолго осталось в памяти коллег-журналистов. И ее желание исполнилось – именем Александра Комарова названа главная премия фестиваля – «Герои». Победителей выберут на основании материалов, подготовленных журналистами Татарстана о ходе проведения СВО.

«Саша был человеком скромным и, наверное, очень смутился бы, если бы узнал, что мы назвали фестиваль его именем. Но он был очень увлечен своей профессией, и я не знаю человека, который настолько был бы в нее погружен. В последнее время он увлекался “киношным” направлением, предпочитал снимать сам, потому что в голове у него уже была картинка, он знал, какие кадры ему будут нужны для монтажа. Монтировал тоже сам ночами, сидя за ноутбуком, срезая кадры по миллисекундам, чтобы сошлась идеальная картинка», – говорит вдова Яна Енькова-Комарова.

Она была его первым зрителем. «Если после просмотра у меня на глаза наворачивались слезы, значит, все получилось как надо. Хотелось бы, чтобы те, кто сейчас этим занимается, заразились хоть капелькой его самоотверженности в таком деле и создавали такие же шедевры. Для нас, для семьи, очень ценно именно то, что искусство продолжает жить», – поделилась вдова.

На конкурс представлено более 160 фильмов и репортажей

Руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», председатель жюри Айдар Салимгараев отметил, что решение Александра Комарова отправиться в зону СВО было необычным.

«Журналисты не столько воины, сколько люди, которые рассказывают об этом. Был душевный позыв Александра доказать свой патриотизм не словом, а делом. Мы очень переживали, когда он пропал без вести, тешили себя надеждами. Его гибель стала большим ударом. Память о нем будет жить, мы будем помнить его», – заявил он.

Помимо премии «Герои», в рамках фестиваля «Камский бриз» будут выбраны лучшие сюжеты, фильмы, программы еще по семи номинациям: «Информационная программа», «Репортаж», «Ведущий», «Мобильный репортер», «Детская журналистика», «Искусство видеомонтажа», «Искусство художественной видеосъемки».

Участники конкурса – это государственные, муниципальные и частные телекомпании Татарстана. Всего их будет 24. Участвуют 170 журналистов, операторов и режиссеров. Представлено более 160 фильмов и репортажей. Работы – как на русском, так и на татарском языке. Участников, как и в прошлом году, поделили на две группы – города до 100 тысяч населения и свыше 100 тысяч. Победителей выберет конкурсная комиссия, которая и озвучит имена на церемонии закрытия фестиваля 8 сентября 2023 года.

Айдар Салимгараев отметил, что региональное телевидение все более востребованно. «Спрос становится все больше и больше, поскольку местные новости дают зрителю возможность эмоционально погрузиться в событие. Конечно, непростое будущее у местного телевидения, но именно производство видеоновостей, сюжетов, программ, я думаю, будет только развиваться. В данном контексте фестиваль региональных телекомпаний – очень актуальный формат. Так местные телекомпании на примере своих коллег учатся, как находить новые формы работы, понимая – все возможно, ведь это сделали люди, которые находятся в таких же условиях. А это лучший мотиватор», – считает руководитель агентства.

«Для нас очень важно качество регионального продукта»

Генеральный директор АО «Татмедиа», член конкурсной комиссии Шамиль Садыков заметил, что фестиваль «Камский бриз» – это уже определенный бренд Нижнекамска и «Татмедиа».

«В наше непростое время нужно и важно собираться всем журналистам, обсуждать вопросы, которые нас волнуют, тенденции развития направлений видеоконтента, видеопродакшена. Не секрет, что после запуска цифрового телевидения в России региональное серьезно пострадало, а кое-где даже прекратило свое существование. В Татарстане оно сохранилось благодаря поддержке Правительства РТ и лично Раиса республики Рустама Минниханова», – сказал Садыков.

Он сообщил, что было проведено техническое переоснащение телекомпаний. Сейчас все сюжеты из районов транслируются на телеканалах ТНВ, «Татарстан-24» и в филиале ВГТРК «Россия-Татарстан». «Для нас очень важно качество регионального продукта. Поэтому мы собираемся, обсуждаем, проводим конкурс, награждаем лучших», – добавил гендиректор АО «Татмедиа».

Он подчеркнул, что в этом году особенный формат. «Он связан с именем Саши Комарова – журналиста из Татарстана, погибшего в горячей точке, патриота, ушедшего добровольцем на фронт, профессионала. Для нас это большая трагедия, журналистское сообщество хочет увековечить его имя. И заодно открыть мемориал в НТР. В рамках фестиваля будем обсуждать тематику СВО – это ключевые задачи фестиваля», – сказал Шамиль Садыков.

Для участников и гостей фестиваля будут работать мастер-классы по визуальному сторителлингу, имиджу ведущего и его работе в кадре. Участники обсудят технологию производства новостей, работу на съемочной площадке.

«То, что фестиваль проходит в Нижнекамске, почетно и в то же время ответственно. Мы должны сделать его традиционным и оставить на площадке города. Во-первых, это возможность встретиться и поделиться опытом не только между журналистами, но и поговорить с теми, на кого направлен проект, обсудить и сохранить дружеские связи. Поэтому на фестиваль приглашают представителей власти, активных блогеров. У нас в Нижнекамске очень сильная журналистская школа, много людей, которые сегодня работают в республиканских структурах журналистики, во власти, из нашего города», – прокомментировал предстоящий фестиваль мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Третий фестиваль региональных телекомпаний Республики Татарстан «Камский бриз» будет проходить с 7 по 9 сентября в Нижнекамске.



Организаторы фестиваля: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», АО «Татмедиа», администрация города Нижнекамска, Союз журналистов Республики Татарстан, медиахолдинг НТР (Нижнекамск).



В составе конкурсной комиссии – руководство «Татмедиа», известные журналисты, а также ведущие телекомпаний ВТРК «Татарстан», «Татарстан – Новый Век», «ШАЯН ТВ» и другие.

Наталья Лушникова

Фотографии предоставлены медиахолдингом НТР