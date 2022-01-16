Чумаков: Заболевание «омикроном» протекает в более мягкой форме

По сравнению с другими штаммами коронавируса SARS-CoV-2 заболевание вариантом «омикрон» протекает в относительно более мягкой форме. Об этом заявил вирусолог Константин Чумаков, профессор Университета Джорджа Вашингтона, в эфире «Радио России».

«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время как раньше <...> примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%», — отметил исследователь. Вместе с тем Чумаков обратил внимание на то, что сейчас Covid-19 заболевают преимущественно молодые люди, которые заметно легче переносят болезнь по сравнению с пожилыми.

По словам вирусолога, омикрон-штамм поражает в первую очередь верхние дыхательные пути, а не приводит к развитию поражения легких, как это было с более ранними вариантами патогена. Среди его симптомов ученый назвал головную боль, насморк, кашель и раздражение в носу (обоняние при этом не пропадает).

«Я думаю, что через пару месяцев значительная часть населения заразится этим штаммом», — добавил Чумаков. В связи с этим он заметил, что «омикрон» дает надежду на быстрое окончание пандемии.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон».

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.

Подробно об особенностях омикрон-штамма ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.