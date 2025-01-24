«Чтобы техника была исправной, а помощь качественной»: в Актаныше выслушали семьи военных

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Глава Актанышского района Татарстана Ленар Зарипов встретился с семьями бойцов, участвующих в специальной военной операции. Встречу с семьями он начал с рассказа о своей поездке в зону СВО, куда недавно доставил партию помощи.

«Наши ребята поблагодарили всех жителей района за огромную гуманитарную помощь. Донецк, Донбасс, Горловка, Игнатьево, Авдеевка — побывали во многих местах. Ребята обустроили свой быт и выразили желание получить больше строительных материалов. Важно, чтобы присланная от нас техника была исправной, а гуманитарная помощь качественной», — отметил руководитель района.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Во встрече также приняли участие заместитель главы Актанышского района, руководитель исполнительного комитета и все его заместители, руководители межведомственных отделов и волонтеры проекта «Мы вместе». Это дало возможность всем родителям и родственникам получить ответы на волнующие их вопросы.

Были найдены пути решения проблем: приобретение отдельной техники для солдат, обеспечение их семей дровами, размещение раненых солдат на лечение в госпиталях и так далее.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ленар Зарипов поговорил с главным врачом Актанышской центральной районной больницы Айдаром Хаевым о том, что при болезни солдат, вернувшихся на реабилитацию, их родители или жены могут рассчитывать на отдельную медицинскую помощь.

Айгуль Закирова, чей сын участвует в спецоперации, поблагодарила главу за доставку автомобиля «УАЗ» на фронт. Она также выразила безграничную благодарность всем руководителям района, волонтерам «Мы вместе» и жителям муниципалитета за всестороннюю поддержку солдат.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Представители фонда «Мы вместе» также рассказали, что организация Актанышского района прошла официальную регистрацию в налоговой инспекции Елабуги. В ближайшее время будет открыт собственный расчетный счет фонда.

Следующую партию помощи планируется отправить в канун Дня защитника Отечества — 16 февраля.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Лейсан Газизовой