«Чтобы солдаты знали, что они не одни»: актанышские сельчане приготовили лапшу для бойцов

В Куяновском сельском клубе Актанышского района РТ сельчане объединились ради благородной цели. Женщины вместе приготовили домашнюю лапшу для земляков – участников СВО. Такие доброта и поддержка стали важным вкладом в общее дело, объединив сердца и души.

«Мы хотим, чтобы наши солдаты знали, что они не одни, что мы думаем о них и поддерживаем их в это непростое время», – говорит заведующая клубом Роза Хабутдинова.

Женщины с большим энтузиазмом и любовью готовили татарское блюдо, надеясь, что их усилия принесут хоть немного тепла и уюта тем, кто находится на передовой.

«Пусть поскорее мир успокоится, и наши солдаты вернутся в родные края», – добавили участницы акции. Их слова полны надежды и веры в лучшее будущее.

Единство и сплоченность жителей села Куяново ярко показывает, как важно поддерживать друг друга в трудные времена. «Спасибо односельчанам за поддержку», – подчеркивает Роза Хабутдинова, поблагодарив всех участников акции.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой