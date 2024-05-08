Corriere della Sera: НАТО в июле может объявить об отказе от ввода войск на Украину

Флаг НАТО

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НАТО собирается принять документ, в котором будет отражен отказ военно-политического блока от отправки войск на Украину. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на соответствующий проект.

Документ может быть одобрен на очередном саммите Североатлантического альянса, который состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

«Стратегия, определяемая Соединенными Штатами, не изменится. Но в то же время западные лидеры готовятся к изменению курса», — констатирует издание.

Дело в том, что проект предусматривает передачу руководства контактной группой по координации военной помощи Украине, которая собирается на базе «Рамштайн» и носит ее имя, от США к НАТО. Такой шаг должен продемонстрировать сплоченность стран Запада, поясняет газета.

Помимо прочего, альянс продолжит укреплять свой восточный фланг. В скором времени численность резервов блока достигнет 300 тыс. солдат: эти подразделения будут готовы к развертыванию по линии от Балтики до Болгарии.

Upd. (10.12): Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину — эта просьба Киева и прорыв Россией линии фронта. При этом политик добавил, что сейчас в этом нет необходимости. Французский лидер высказывает подобные идеи с конца февраля этого года), но они находят мало поддержки среди других руководителей стран НАТО. При этом итальянская газета La Repubblica написала, что в альянсе определили красные линии для вмешательства на Украине.