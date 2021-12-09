CNN: США сочли санкции против энергокомпаний РФ крайней мерой из-за роста цен на бензин

Власти Соединенных Штатов разрабатывают различные варианты санкций против России на случай ее предполагаемого вторжения на Украину. Однако введение ограничений в энергетическом секторе рассматривается как крайняя мера из-за риска роста цен на бензин. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на три информированных источника.

«Мы пытаемся сделать так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не будем осуществлять их все разом», — отметил один из собеседников телеканала. При этом он уточнил: «Энергетическая часть — это наиболее экстремальная мера на случай, если в ней возникнет необходимость».

Представители американской администрации уверены, что существует четкая корреляция между рейтингом Президента США Джо Байдена и уровнем цен на бензин. Последние могут вырасти из-за введения санкций против энергетических компаний России. Однако без таких ограничительных мер сдерживающий эффект рестрикций может оказаться слишком мал, предупреждают эксперты.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. Эта проблема стала ключевой темой двухчасового онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее американские власти решили выпустить на рынок часть запасов нефти из стратегического резерва ради снижения цен на топливо, о чем сообщало ИА «Татар-информ».