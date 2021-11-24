Байден заявил о выпуске на рынок 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выпуске на рынок 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Об этом сообщает пресс-служба американской администрации.

Эта мера призвана «снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, вызванным пандемией [коронавируса], и предложением», отмечается в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

По информации американского Минэнерго, 32 млн баррелей поступят на рынок в течение следующих нескольких месяцев. Продажа дополнительных 18 млн баррелей будет ускорена, отмечает РБК.

При этом власти США подчеркнули, что параллельно аналогичные меры собираются реализовать и другие крупные страны — потребители энергии. В частности, свои стратегические запасы нефти предполагают «распечатать» Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. О соответствующих планах индийских властей ранее рассказало агентство Bloomberg.

Вместе с тем Белый дом не исключил высвобождения дополнительных запасов нефти из резервов, если уже предпринятые шаги окажутся недостаточными. «Я не буду исключать каких-либо вариантов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки.

До этого ведущие производители из ОПЕК+ отклонили предложение Байдена нарастить добычу сверх оговоренных ранее 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, уточняет газета «Ведомости».

К 00.39 по московскому времени стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в январе 2021 года на бирже ICE в Лондоне достигла 82,30 доллара за баррель. Они начали расти в цене после решения властей США, достигая в процессе 82,58 доллара за баррель.