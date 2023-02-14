CNN: Сбитый над Канадой неизвестный объект представлял собой воздушный шар с грузом

Неопознанный летающий объект, сбитый над Канадой в ночь на 12 февраля, оказался «небольшим металлическим воздушным шаром с подвешенным к нему полезным грузом». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на служебную записку Пентагона, адресованную американским законодателям.

Меморандум содержит первые официально подтвержденные сведения об одном из трех сбитых в последние дни воздушных судов, которое ранее просто описывалось как «цилиндрический объект». При этом утверждается, что перед уничтожением воздушный шар успел пролететь рядом с чувствительными для безопасности США объектами.

Кроме того, в служебной записке военные отмечают, что сбитый позднее над озером Гурон недалеко от американо-канадской границы другой объект «медленно опустился» в воды озера после того, как был поражен.

Американские истребители 4 февраля сбили китайский аэростат (по мнению властей США, разведывательный), ранее вошедший в воздушное пространство страны. Позднее, 10 февраля, над Аляской был уничтожен воздушный шар, принадлежность которого не была раскрыта. В ночь на 12 февраля еще один летающий объект был сбит над Канадой, а вечером того же дня военные США уничтожили очередной объект над озером Гурон.

При этом глава Североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал Глен ван Херк допустил, что сбитые в последние дни объекты могут иметь внеземное происхождение. Впрочем, речь шла именно о теоретической возможности.