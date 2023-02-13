Маск с помощью эмодзи рассказал о визите «инопланетных друзей»

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал в принадлежащей ему сети микроблогов Twitter на сообщения об уничтожении над Соединенными Штатами и Канадой неопознанных летающих объектов.

«Не волнуйтесь, просто некоторые из моих [инопланетных] друзей заходят…» — написал основатель и владелец корпорации SpaceX, использовав эмодзи, изображающие инопланетянина и летающую тарелку.

Американские истребители 4 февраля сбили китайский аэростат, ранее вошедший в воздушное пространство страны. Позднее, 10 февраля, над Аляской был уничтожен воздушный шар, принадлежность которого не была раскрыта. Его обломки упали в море.

В ночь на 12 февраля летающий объект был сбит над Канадой, а вечером военные США уничтожили еще один летающий объект над озером Гурон, у американо-канадской границы.

При этом глава Североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал Глен ван Херк допустил, что сбитые в последние дни объекты могут иметь внеземное происхождение. Впрочем, речь шла именно о теоретической возможности.