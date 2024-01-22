Число жалоб на уборку дворов в Казани за пять дней снегопада выросло в 22 раза

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За все время плана «Буран» в систему «Открытая Казань» поступило более 2,8 тыс. жалоб на уборку дворовых территорий. Об этом на оперативном штабе по уборке снега рассказал заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

«Пик пришелся на субботу 20 января – 890 заявок. Для сравнения: в прошлый понедельник, 15-го числа, заявок было только 40 – увеличение произошло в 22 раза», – отметил он.

Также в систему поступило 70 жалоб на вывоз ТКО. Их количество за неделю выросло в 8 раз – с 5 до 38 заявок.

«Вывоз снега, своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок был осложнен отсутствием или сложностью доступа к ним. Площадки были запаркованы машинами, а также были проблемы с невывозом и некачественной уборкой снега», – добавил Гиниятуллин.

На данный момент службы жилищно-коммунального хозяйства выполнили около 40% заявок, остальные поставлены в число приоритетных и будут исполнены в ближайшее время.

Ранее Власти Казани заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Помочь городским коммунальным службам убрать снег во дворе вышли не только жители столицы республики, но и Набережных Челнов, Нурлата, Нижнекамска.