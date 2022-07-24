Число выявленных в России случаев коронавируса достигло максимума с конца апреля

В России за последние сутки выявлено в общей сложности 7523 новых случая заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 6953 накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, число зарегистрированных за день случаев заражения коронавирусом оказалось максимальным с 29 апреля, когда было зафиксировано 7710 случаев.

Больше всего инфицированных Covid-19 выявили в Москве — 2386, а также в Санкт-Петербурге (781), Московской области (662) и Ленинградской области (212).

Госпитализированы 757 человек по сравнению с 1200 за день до этого, выздоровели 4812 пациентов по сравнению с 4803. Зарегистрировано 37 смертей от SARS-CoV-2, накануне стало известно о 38 умерших. При этом на 23 июля коэффициент распространения инфекции в РФ достиг 1,42 — максимального показателя с 1 февраля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане подтверждены еще 44 случая коронавируса. К 22 июля уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в республике упал до 6,9%. Президент РТ Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации в регионе.