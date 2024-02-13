Циклон из Беларуси принесет в Татарстан снегопады и небольшое потепление

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 13 февраля, сместившийся из Беларуси и центральных районов России на короткое время вновь принесет в Татарстан снегопады и повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. Пошедший ночью снег днем ослабнет до небольшого (в том числе в Казани) и умеренного. Местами, включая столицу РТ, разыграются слабые метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.

Южный и юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем сменит направление на северное. Кое-где он будет усиливаться порывами до 13 м/с. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха по Татарстану в светлое время суток составит от -4 до -9 градусов (в столице региона — от -7 до -9), отмечают метеорологи.

За сутки в Казани выпадет 4-5 миллиметров снега, по республике — от 3 до 7 миллиметров. Накануне мэр столицы РТ Ильсур Метшин потребовал от городских предприятий «любой ценой» расчищать дороги от снега, не снижая темпы. До этого Раис Татарстана Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе после слабых метелей в Татарстан вновь придут 33-градусные морозы.