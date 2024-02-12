После слабых метелей в Татарстан вновь придут 33-градусные морозы

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На этой неделе в Татарстане морозы сменятся снегопадами, а затем опять морозами. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 13 февраля, в республике будет господствовать пришедший из Беларуси и центральных районов России циклон, сменивший антициклон, который определял метеоусловия в регионе на минувших выходных.

Во вторник под влиянием циклона и его атмосферных фронтов на территории Татарстана будет идти снег. Местами возможны слабые метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. За сутки в Казани выпадет 4-5 миллиметров снега, по республике — от 3 до 7 миллиметров. В ночные часы температура воздуха составит от -11 до -16 градусов, в дневные — потеплеет до -4, -9. На дорогах образуется гололедица.

Впрочем, по словам синоптиков, «влияние циклона на республику будет кратковременным». Уже в среду, 14 февраля, регион попадет под воздействие очередного антициклона, который сместится на европейскую территорию России из Скандинавии. Существенно вырастет атмосферное давление, прекратятся осадки, температурный фон заметно понизится (до уровня на 9–14 градусов ниже нормы). Антициклон будет господствовать здесь вплоть до субботы, 17 февраля.

В ночь на 14 февраля похолодает до -18, -23 градусов, местами — до -27, тогда как днем ожидается от -12 до -17 градусов. В четверг, 15-го числа, ночью и утром прогнозируется от -22 до -27 градусов, местами — до -30. Днем потеплеет до -16, -21.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 16 и 17 февраля, в Татарстане сохранится очень холодная погода с температурами в темное время суток от -25 до -30 градусов, а в низких местах — до -33 градусов. В светлое время суток ожидается от -16 до -21 градуса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики предупредили о температурных аномалиях в регионе.