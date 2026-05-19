«Золушка» Калининой: публике показали фею русских сезонов и харизматичную мачеху

В Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля прошла премьера балета «Золушка» Сергея Прокофьева в постановке Надежды Калининой.

В Казани впервые «Золушку» Прокофьева поставили в 1966 году. Еще одну версию представили в 1978 году. Была «Золушка» и частью нуриевской биографии. В 1986 году Рудольф Нуриев, будучи художественным руководителем Парижской оперы, ставит свою «Золушку», но уже в декорациях Голливуда 1930-х, и сам играет в ней роль Феи-Продюсера. Этот сюжет в каком-то смысле был ему близок – его путь из дальневосточного поезда в Париж был не менее причудлив, чем музыка Прокофьева и сама история Золушки.

Предложение о новой постановке «Золушки» поступило Калининой от самого театра. Ранее постановщица уже работала над операми «Жизнь за царя» и «Кармен», поэтому была знакома с артистами. Больше того, узнав, что в репертуаре театра нет «Золушки», Калинина хотела предложить этот балет сама: «Ромео есть, а Золушки нет!»

Балетмейстер уже ставила «Золушку» в Астане и Омске, но, по мнению Калининой, казанская «Золушка» отличается от двух предыдущих ее работ.

«В Казани – большой традиционный спектакль, фантазийный по своему содержанию, роскошный по оформлению. Главной сложностью для меня было то, что, поскольку был заказ на спектакль в двух действиях, пришлось отказаться от многих музыкальных фрагментов, а также объединить сцену бала и поисков Принцем Золушки в один большой акт», – цитирует Калинину театральный буклет.

Любопытная деталь – роль Мачехи в традиционном спектакле исполняют заслуженные артисты России и Татарстана Артем Белов и Михаил Тимаев. В других «Золушках» Калинина уже задействовала в этой роли как мужчину, так и женщину, но в данном случае выбор именно артистов-мужчин был скорее неожиданным.

«Здесь, как ни странно, я хотела, чтобы эту партию исполняла именно женщина, определенная артистка балета, но по состоянию ее здоровья не сложилось. Тогда я присмотрелась к потрясающим мастерам мужского балета», – рассказала журналистам Калинина.

У Мачехи очень артистически и хореографически насыщенная партия. Можно уверенно сказать, что это самая харизматичная роль всего балета. В ней много энергии и юмора – в этом, конечно, заслуга Белова, исполнившего эту партию на открытии фестиваля. Она гротескна, в ней сходятся сила и грация, и ее всегда много – пожалуй, неожиданная партия для тихого и скромного отца Золушки. Но у Мачехи есть слабость – две ее дочери: Злюка (Лана Халимова) и Кривляка (Александра Елагина).

«Мне кажется, зритель очень принимает, когда есть такая разница между положительными и отрицательными ролями. Если действительно вжиться в образ злого персонажа, пожалуй, только дети отдадут предпочтение положительному персонажу, а взрослые, которые хотят иногда выпустить свою теневую сторону, насладятся отрицательным героем», – ответила на вопросы прессы Лана Халимова.

У главных ролей также два состава: Олег Ивенко и Вагнер Карвальо исполняют роль Принца, Кристина Захарова и Аманда Гомес исполняют роль Золушки. На открытии партии достались Ивенко и Захаровой.

«Действительно, партия Золушки достаточно многогранна, и было интересно эти грани находить. Казалось бы, это детская сказка, но в ней заложен философский смысл – несмотря на трудности в жизни, Золушка умеет видеть во всем свет и добро. Конечно, хочется, чтобы зритель это обязательно почувствовал», – рассказала Захарова.

Работа над ролью велась на протяжении шести месяцев. По мнению Захаровой, у балета «не совсем привычная хореография» – динамичная, требующая полной физической отдачи. Хореография Золушки придерживается классической школы, в отличие от Мачехи и ее дочерей, у которых больше простора для выражения характеров.

Одним из лейтмотивов балета Калинина называет время. «Сергей Сергеевич Прокофьев уделяет в своем творчестве теме времени очень большое внимание. В музыке „Золушки“ она является основной темой», – заметила постановщица.

У Калининой тема времени была решена в декорациях, костюмах и отдельных сценах, например, когда фея демонстрирует свою власть над четырьмя сезонами (Наиль Салеев, Артур Либертини, Амир Гильфанов, Салават Булатов), у которых в свою очередь тоже есть своя свита. Выстраивается своя иерархия, как отмечает Калинина, и Фея здесь прежде всего хозяйка времени, то есть первая в этой иерархии.

Если говорить о сезонах, то самый яркий из них – осень (Гильфанов). Красная и взрывная, осень словно намекает на свой мятежный дух, вызывая интересные аллюзии с исторически красным октябрем. В свою очередь зима (Булатов) – мягкая и изящная. В барочных декорациях как будто само время, представленное четырьмя сезонами, напоминает, что в основе балета Прокофьева – не европейский вариант бродячего сюжета, а русская народная «Маша-чернушка».

Ставшая не только премьерой, но и открытием XXXIX Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева, «Золушка» Прокофьева-Калининой – это семейный спектакль. Несмотря на возможную сложность музыки Прокофьева для детей и ее предысторию (балет был впервые показан спустя считанные месяцы после окончания Великой Отечественной войны), в постановке много юмора, волшебства и ярких сцен.