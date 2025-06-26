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Культура 26 июня 2025 21:00

Машков подтвердил анонсированные ранее изменения формата «Золотой маски»

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Со следующего года, как и сообщалось ранее, формат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» изменится. Об этом напомнил народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков перед церемонией вручения премии в новом театре Камала.

«На нашем конгрессе Союза театральных деятелей было принято общее мнение, что, действительно, сейчас мы переходим к новому формату «Золотой маски». Будет награждаться коллектив целиком – как художественная составляющая всего театрального процесса», – заявил Машков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Ведь театр – дело коллективное, и поэтому мне кажется, что это очень правильно и справедливо», – выразил уверенность театральный деятель.

В каждой номинации будут определять по пять победителей, лучшие спектакли увидят по всей стране, и «это будет уже признание таланта всего коллектива», добавил он.

Позднее глава Союза театральных деятелей обратил внимание на то, что победителям будут вручаться призы, причем приз «будет получать весь коллектив, который создал спектакль».

Отмену премии «Эксперимент» Машков объяснил тем, что «каждый спектакль – это эксперимент». «Поточу что художники, режиссеры, артисты выходят на сцену каждый раз как в первый раз», – конкретизировал он свое понимание значения новизны в театральном искусстве.

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#Золотая маска #владимир машков
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