Центробанк потребовал немедленно взыскать с Euroclear 200 млрд евро

Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой обратить к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску примерно 200 млрд евро с бельгийского депозитария Euroclear. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«В Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению», – проинформировали в пресс-службе.

При этом из материалов дела следует, что заявление поступило в суд накануне, 19 мая, – через четыре дня после принятия АС Москвы решения о взыскании и через день после того, как Euroclear Bank предупредил, что российские активы, находящиеся на его счетах, останутся замороженными. Обращение ЦБ пока не рассмотрено.

Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank, взыскав с компании 200 млрд евро. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

После этого бельгийская компания проинформировала, что активы Центробанка РФ «остаются замороженными в соответствии с международными санкциями», а сама она считает иск необоснованным, намерена его оспорить и вообще не признает юрисдикцию российского суда (в соответствии с нормами ЕС).

Заявление ЦБ РФ о взыскании более чем 18,1 трлн рублей поступило в суд еще 12 декабря прошлого года. Тогда в пресс-службе регулятора заявили, что действия Euroclear причинили вред, «обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами».

Страны Европейского Союза, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Примерно 210 млрд евро заморожены в Европе, в том числе 185 млрд – на бельгийской площадке Euroclear. Евросовет 12 декабря 2025 года принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.