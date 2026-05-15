Суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро по иску Банка России

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank, взыскав с компании 200 млрд евро.

Заседание прошло в закрытом режиме. «Иск удовлетворен полностью, взыскано 200 миллиардов евро», – сообщил РИА Новости один из участников процесса.

В пресс-службе суда агентству подтвердили, что требования Центробанка удовлетворены в полном объеме. При этом ответчика обязали выплатить суммы в семи различных валютах.

Иск Банка России поступил в Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года. Регулятор требовал компенсировать убытки, возникшие из-за блокировки денежных средств и ценных бумаг, которыми ЦБ не мог распоряжаться. В сумму иска вошли стоимость заблокированных активов и упущенная выгода.

Представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков заявили агентству, что, по их мнению, право депозитария на справедливое разбирательство было нарушено.

В Банке России, в свою очередь, выразили удовлетворение решением суда. При этом постановление пока не вступило в законную силу, и Euroclear может его обжаловать.

После начала специальной военной операции страны Европейского Союза, Канада, Соединенные Штаты и Япония заблокировали около половины российских валютных резервов. Около 210 млрд евро заморожены в Европе, в том числе 185 млрд – на бельгийской площадке Euroclear.

В ответ Россия ввела ограничения в отношении активов инвесторов из недружественных государств. Средства и доходы по ним аккумулируются на специальных счетах типа «С», а их вывод возможен только по решению специальной правительственной комиссии.