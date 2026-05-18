Euroclear: Активы ЦБ РФ останутся замороженными, несмотря на решение АС Москвы

Находящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear активы Банка России останутся замороженными в соответствии с международными санкциями, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями», – подчеркнули в депозитарии.

В компании пояснили, что, хотя российский суд вынес решение в пользу Центробанка, депозитарий считает этот иск необоснованным и намерен его оспорить.

Кроме того, в Euroclear обратили внимание на то, что подобные судебные разбирательства не признаются в Европейском Союзе. Сама компания также не считает, что на нее распространяется юрисдикция российского суда.

Ранее, 15 мая, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank, взыскав с компании 200 млрд евро. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Заявление ЦБ РФ о взыскании более чем 18,1 трлн рублей поступило в суд еще 12 декабря прошлого года. Тогда в пресс-службе регулятора заметили, что действия Euroclear причинили вред, «обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами».

Страны Европейского Союза, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Примерно 210 млрд евро заморожены в Европе, в том числе 185 млрд – на бельгийской площадке Euroclear. Евросовет 12 декабря 2025 года принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России.

В свою очередь Россия ввела ограничения в отношении активов инвесторов из недружественных государств. Средства и доходы по ним аккумулируются на специальных счетах типа «С», а их вывод возможен только по решению специальной правительственной комиссии.