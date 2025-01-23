Центробанк объяснил разгон инфляции выше прогнозных значений

Здание Центробанка РФ

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Ускорение инфляции в России по итогам 2024 года оказалось выше прогноза Центробанка из-за недооценки динамики спроса, вызванного высокой кредитной активностью, а также из-за ослабления рубля после ноябрьских санкций США против российских банков. Таким образом сложившуюся ситуацию прокомментировали в ЦБ РФ, сообщает РБК.

Составители октябрьского прогноза Банк России ожидали, что инфляция по итогам года составит от 8 до 8,5%. Однако она ускорилась до 9,52%, подсчитал Росстат.

«Ускорение инфляции выше прогноза <...> обусловлено, прежде всего, недооценкой сильной динамики спроса в экономике, которую, в свою очередь, поддерживала высокая кредитная активность. Отражением незамедляющегося спроса стал также сильный рублевый спрос на импорт», — заявили в пресс-службе регулятора.

При этом спрос на импорт и последствия усиления санкций (они вызвали «как проблемы с переводами экспортных платежей, так и дополнительный спрос на валюту внутри страны») привели к ослаблению рубля в ноябре-декабре, отметили в Центробанке.

Соответственно, добавили в ЦБ, «резкие курсовые колебания» стали дополнительным фактором, который ускорил рост цен «как напрямую, так и через повышение инфляционных ожиданий населения и бизнеса».

Ранее, в начале декабря, повышенную инфляцию в Центробанке объяснили воздействием монетарных факторов, связанных с избыточным притоком денег в экономику по бюджетным и кредитным каналам.

В Татарстане инфляция по итогам 2024 года разогналась до 9,66%, о чем сообщал «Татар-информ».