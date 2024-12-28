ЦБ: Инфляция в России достигнет пика весной 2025 года

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Инфляция в России достигнет пика весной наступающего 2025 года. Такого мнения придерживается совет директоров Центробанка, следует из резюме обсуждения декабрьского решения по ключевой ставке.

«Участники (заседания совета директоров ЦБ — прим. Т-и) заключили, что из‑за эффекта базы годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле», — сказано в документе.

При этом в Банке России уверены, что текущие темпы инфляции в ближайшие месяцы перейдут к снижению, причем этот тренд «будет усиливаться по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий».

Конкретный прогноз относительно весеннего пика инфляции в резюме отсутствует, но в действующем среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном в октябре, сказано, что годовая инфляция в 2025-м составит 4,5–5%, а таргета в 4% она достигнет в 2026-м. Обновленный прогноз регулятор должен представить в феврале.

Вместе с тем ситуацию с инфляцией, сложившуюся в конце 2024 года, участники совещания оценили скорее негативно. В октябре и ноябре инфляционное давление усилилось из-за увеличения тарифов на услуги связи и роста цен на плодоовощную продукцию на фоне плохого урожая, а в декабре негативные процессы продолжились.

В частности, увеличились инфляционные ожидания населения, ценовые ожидания предприятий достигли максимума с начала года, а аналитики пересмотрели свои прогнозы по инфляции вверх. Участвовавшие в обсуждении согласились, что «на инфляционных ожиданиях в декабре сказалось в том числе ослабление рубля». Вместе с тем они убеждены, что «усиление инфляционного давления в устойчивой части является отражением перегретого спроса».

В результате совет директоров Банка России пришел к выводу, что «баланс рисков по-прежнему остается существенно смещенным в сторону проинфляционных», хотя возросли и дезинфляционные риски. Речь идет о быстром замедлении роста кредитования, которое может привести к более значимому охлаждению внутреннего спроса и ускорит возвращение инфляции к целевому показателю.

В итоге Центробанк решил не менять ключевую ставку. Подробнее об оценке экспертами этого решения читайте в материале «Татар-информа» Не трогать, это на Новый год! Почему ЦБ сохранил ключевую ставку в 21%.