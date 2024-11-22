США ввели санкции против трех татарстанских банков

Соединенные Штаты ввели санкции против трех банков и одного регистратора ценных бумаг из Татастана. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Речь идет о казанском АКБ «Энергобанк» и набережночелнинских ПАО «Акибанк» и ООО «Камкомбанк», а также о казанском ООО «Евроазиатский регистратор» (ЕАР) — компания ведет реестры владельцев ценных бумаг.

В число эмитентов, с которыми работает ЕАР, входят АО «Иннополис», АО «Казанькомпрессормаш», АО «ТАИФ» и ряд других татарстанских организаций.

Рестрикции также затронули уроженца Казани Кирилла Пронина. С 2014 по 2017 год этот выпускник Поволжской академии государственной службы работал заместителем начальника Волго-Вятского главного управления Банка России. С 2018-го возглавляет различные департаменты ЦБ, с июня 2023 года — директор Департамента инфраструктуры финансового рынка Центробанка.

Всего под новые санкции США попали более 50 российских банков с международными связями, свыше 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 физических лиц. В частности, ограничительные меры введены против Газпромбанка, БКС-банка и банка «Дом.РФ».

В конце октября под санкции США попали шесть компаний из Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».