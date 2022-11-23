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Ру Тат
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Экономика
23 ноября 2022  11:40

КАМАЗ и Правительство Москвы запустили производство автомобилей «Москвич»

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Производство автомобилей «Москвич» запущено сегодня на Московском автомобильном заводе, сообщила пресс-служба КАМАЗа – предприятие выступает технологическим партнером проекта.

Первые автомобили «Москвич» сойдут с конвейера в декабре, до конца года на заводе соберут 600 автомобилей – 400 автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и 200 электромобилей. Продажи автомобилей начнутся в марте 2023 года.

«Первой моделью возрождённого бренда станет современный, комфортный, качественный и безопасный автомобиль «Москвич 3», – говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, в мае 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о перезапуске производства автомобилей на заводе «Москвич», чтобы сохранить трудовой коллектив. В июле между КАМАЗом и Правительством Москвы было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля.

#камаз
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