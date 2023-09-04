Когогин и Собянин запустили производство нового седана на автозаводе «Москвич»

Фото: телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

На автозаводе «Москвич» гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли серийную сборку новой модели — седана «Москвич 6». Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

«Год назад здесь были пустые цеха. Мы прошли период изменения всей логистики, преодолели конкуренцию со стороны других производителей. Конечно, во многом благодаря замечательному коллективу», — сказал мэр.

Он отметил, что на заводе, который удалось сохранить, уже произведено 26 тыс. машин и сейчас модельный ряд расширяется.

«Москвич 6» будет доступен в трех комплектациях и пяти цветах. По словам Собянина, седан запущен в дополнение к кроссоверу «Москвич 3» и электрокару «Москвич 3е». В продажу седан поступит в конце октября, в 2024 году будет запущено производство еще двух моделей — кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8».

В прошлом году мэр Москвы решил перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич», чтобы сохранить трудовой коллектив после ухода компании Renault. В июле КАМАЗ и Правительство столицы России подписали соглашение о сотрудничестве.