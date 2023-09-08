Компания «Атом» планирует к 2030 году начать производить беспилотные электрокары

К 2030 году компания «Атом», генеральный офис которой находится в Набережных Челнах, планирует начать производство беспилотных электромобилей, которые смогут перемещаться не только по нанесенным на цифровые карты, но и по любым дорогам. Об этом «Татар-информу» сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Атом» Анатолий Кияшко.

«Мы планируем, что наш электрокар к 2030 году станет беспилотным. Уже в 2025 году мы выходим с 17 функциями помощника водителя. Особенностью нашей технологии станет то, что наше авто может ездить не только по оцифрованной площади. Мы будем собирать данные, анализировать, как машины взаимодействуют друг с другом. Электрокары „Атом“ смогут ездить по любым дорогам, где есть разметка. Мы идём к этому», — рассказал собеседник агентства.

При этом он отметил Казань как удобный мегаполис для развития не только беспилотного, но и электрического транспорта в целом. По мнению Кияшко, столица Татарстана сможет привлекать туристов и в качестве «города будущего», если продолжит развитие инфраструктуры для электротранспорта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что компания «Атом» планирует в дополнение к московской создать площадку по производству электромобилей в Набережных Челнах.