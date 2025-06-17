Чемезов доложил Путину о заморозке строительства МСЗ под Казанью

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Госкорпорации «Ростех» придется заморозить строительство завода по энергетической утилизации отходов под Казанью и двух аналогичных предприятий в Московской области «до лучших времен». Об этом генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов рассказал Президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава Ростеха отметил, что строительство четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане началось еще в 2019 году, но процесс затормозился из-за пандемии коронавируса и санкций, введенных после начала специальной военной операции. Первый из МСЗ удалось сдать «только в декабре 2024 года».

«Должок за вами, Сергей Викторович», – сказал в ответ глава государства. Чемезов признал это и заверил, что второй завод, готовность которого сейчас составляет 92%, будет завершен в следующем, 2026 году.

«Оставшиеся три завода – два завода в Подмосковье, один в Казани – мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более "дешевые" деньги или какая-то помощь от государства, если возможно, появится», – подчеркнул руководитель госкорпорации.

Ранее Чемезов обратил внимание на то, что стройка всех МСЗ велась за счет частных инвестиций и собственных средств Ростеха. «<...> в основном, конечно, это [были] кредиты», – уточнил он.

Еще в январе текущего года занимающаяся реализацией проекта по созданию МСЗ в поселке Осиново под Казанью компания «РТ-Инвест» сообщала, что предприятие начнет получать необходимое оборудование из Китая осенью, а запустить предприятие смогут только в 2027 году.

За неделю до этого Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву о ходе строительства мусоросжигательного завода. Затем они вместе посетили строительную площадку и осмотрели ее. Готовность объекта на тот момент составляла 24%.