Минниханов и Патрушев посетили завод утилизации ТКО, готовность объекта – 24%

Раис РТ Рустам Минниханов вместе с зампредседателем правительства РФ Дмитрием Патрушевым посетили строительную площадку завода энергоутилизации твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день готовность объекта составляет 24%. Пояснения в ходе осмотра давал гендиректор ООО «АГК-2» Василий Белосевич.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, завод строят в Зеленодольском районе, его мощность составит 550 тыс. тонн в год. При запуске проекта определили самую эффективную и распространенную технологию энергоутилизации отходов - сжигание на колосниковой решетке.

В 2023-м строительство приостановили из-за проблем с оборудованием. Но уже в 2024 году подписали договор с партнером из Китая, который будет производить ключевое оборудование для проекта. Все технологические параметры проекта останутся прежними. Оборудование будет соответствовать всем требованиям экологических норм.

Как отметил Белосевич, работы по строительству завода возобновлены. На сегодня полностью готовы бункерное отделение, инженерно-бытовой корпус, смонтированы металлоконструкции турбинного электротехнического отделения, готовы фундаменты под котлы, главный корпус и приемное отделение. Также построены временные сооружения, склады и навесы.

Ранее Минниханов уже рассказывал Патрушеву о ходе строительства данного МСЗ. Также при встрече стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ