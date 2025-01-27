МСЗ под Казанью планируют сдать в 2027 году

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Строящийся в поселке Осиново под Казанью завод по энергетической утилизации отходов начнет получать оборудование из Китая осенью текущего года, а запустить предприятие смогут только в 2027 году. Об этом рассказали в занимающейся реализацией проекта компании «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»), пишет издание KazanFirst.

При этом в пресс-службе мусорного оператора отметили, что из-за появления нового технологического партнера (компании Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., Ltd — прим. Т-и) «будут проведены повторные государственные и общественные экспертизы проектной документации».

Вместе с тем для проведения экологической экспертизы потребуется получение «откорректированного инжинирингового заключения от китайских партнеров и измененной проектной документации на основании данного заключения».

Наряду с этим в «РТ-Инвест» пояснили, что из-за роста ключевой ставки пришлось пересмотреть параметры финансирования проекта. Если переговоры с банками-партнерами увенчаются успехом и необходимые средства начнут поступать в марте-апреле, то завершить строительство и ввести МСЗ в эксплуатацию удастся лишь в 2027 году.

В пресс-службе инвестора также не стали раскрывать, насколько изменилась стоимость проекта, но констатировали, что утвержденный бюджет в 28,4 млрд рублей придется пересмотреть «в сторону увеличения».

На прошлой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву о ходе строительства мусоросжигательного завода. Затем они вместе посетили строительную площадку и осмотрели ее. Готовность объекта пока составляет 24%.