Набережные Челны отправили 14 тонн шефской помощи военнослужащим в зону СВО

Сегодня из Набережных Челнов отправили шефскую помощь военнослужащим. Общий вес груза составил более 14 тонн. Отвезет посылки для бойцов военнослужащий с позывным Голова. Мужчина – житель Санкт-Петербурга. В Автограде он впервые, но знает, что Челны всегда оказывают помощь защитникам Отечества.

«Спальный мешок, в котором спишь, чтобы не замерзнуть. Все вещи в сумках, сумки с собой. У меня там на базе вообще ничего нет. У меня все с собой. Если меня сейчас бросят в поле, то я спокойно там проживу. Минимум неделю», – рассказал о себе Голова.

Военнослужащий отмечает, что готов к любому стечению обстоятельств. В кузове имеются сухпайки. В большой сумке есть все необходимое: запасной комплект одежды, средства личной гигиены, полотенце, аптечка. С собой у него лекарства против простудных заболеваний. Мужчина знает, что точно пригодится, ведь в зоне проведения СВО он находится с 2022 года.

«Война просто так не начинается. Она начинается в том случае, если это необходимо. Соответственно, это было необходимо. Тем более целые области хотят отсоединиться и присоединится к нам, значит это о чем-то говорит, значит их, видимо, достали конкретно», – рассуждает боец.

До начала СВО боец работал в порту, был докером. Сейчас он водитель. За баранкой грузовика с июня 2023 года. В Челны приехал за гумпомощью. Участие в сборе принимали как руководители предприятий и организаций, так и сотрудники образовательных учреждений.

«Мы подготовили подарок "С днем защитника Отечества", решили передать нашим солдатам слова благодарности за то, что у нас мирное небо над головой благодаря им. И в знак признательности дети вышивали платочки своими руками, самым простым стежком – тамбурный шов», – поделилась преподаватель детской художественной школы №1 Эльмира Хусаенова.

«В этом году гербу исполняется 20 лет. Вот поэтому неслучайно он здесь. Каждый элемент герба – символ, что-то означает, обозначает. Видите, красный уголок. Если в геральдике смотреть, цвет красный означает символ труда и мужества», – рассказала преподаватель детской художественной школы №1 Альбина Шайхулова.

В зону СВО для группировки войск «Север» город направил шефскую помощь весом 14 тонн на сумму более 11 миллионов рублей. В составе груза вошли продукты питания, квадрокоптеры, тепловизиционные прицелы, монокуляры, противодроновое устройство, автономные дизельные отопители, инверторные генераторы. А также усилители сигнала, бинокли и многие другие вещи, которые понадобятся на передовой для ведения эффективного боя.

«Оглянувшись в прошедшие годы, мы можем сказать, что на сегодня более тысячи тонн (уже мы перешли объем более одной тысячи тонн) отправлено в зону СВО и шефская помощь, и гуманитарная помощь», – рассказал мэр города Наиль Магдеев.

Мэр города планирует снова отправится в зону СВО. Градоначальник хочет лично передать вещи и добрые пожелания от челнинцев военнослужащим и пообщаться с бойцами.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.