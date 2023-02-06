Челны готовят очередную партию продовольствия для полевой кухни в Лисичанске

Исполком Набережных Челнов направит очередную партию продовольствия для полевой кухни в подшефный Татарстану город Лисичанск. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Мы готовим очередную партию продовольствия для того, чтобы направить группе Рустама Гатина. Выделяем финансовые ресурсы — это за нами, приготовление пищи из тех продуктов, которые мы приобретаем и направляем, — это за Рустамом Гатиным. Мы так договорились», — отметил градоначальник.

Недавно команда волонтеров получила от Автограда среднетоннажный грузовик «Компас».

«Оборудование и термосы направлены, а также новый пятитонный грузовик — для того, чтобы была возможность оперативно развозить горячую пищу для 5 тыс. человек. Он хорошо работает, я видел в Телеграме», — сказал Магдеев.

Напомним, команда Гатина в полевых условиях ежедневно готовит обеды. Всего выдаются до 5 тысяч порций жителям Лисичанска. В городе разбита инфраструктура, в большей части населенного пункта нет воды и света.

Продукты, из которых готовят обеды, высшего качества. Их оплачивает исполком Набережных Челнов. Также руководство Челнов обеспечивает волонтеров всем необходимым: печками-буржуйками, гуманитарными наборами и другими вещами. Мэр Наиль Магдеев несколько раз навещал земляков в Лисичанске.