Челнинский «Ремдизель» представил на форуме «Армия-2023» прототип беспилотного броневика

Фото: rais.tatarstan.ru

Челнинское АО «Ремдизель» представило на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», предназначенный для перевозки штурмовых групп. Об этом сообщает РБК.

По соседству с прототипом беспилотного броневика на выставке представлена 152-миллиметровая колесная самоходная гаубица «Мальва», отмечает издание.

Ранее стало известно, что «Ремдизель» разрабатывает беспилотный броневик. Предполагается, что его можно будет использовать не только как транспорт штурмовых подразделений, но и для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов, перевозки раненых бойцов, а также для зарядки квадрокоптеров и радиостанций.

Кроме того, челнинское предприятие намерено представить на форуме особо защищенный бронеавтомобиль «Титан» для подразделений десанта, разведки и бойцов специального назначения.

В этом году форум проходит уже в девятый раз. Продукцию здесь представят более 1,5 тыс. предприятий, в том числе и из Татарстана. Среди татарстанских разработок гостям покажут новые образцы беспилотников и многоцелевой вертолет Ми-17. В мероприятиях форума принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов.

К гостям «Армии-2023» ранее обратился Президент РФ Владимир Путин, который подчеркнул, что особое внимание на форуме в этот раз уделяется беспилотникам. Также посетителей поприветствовал министр обороны Сергей Шойгу, который рассказал, что на форуме организован отдельный стенд с трофейным западным оружием, добытым в зоне проведения специальной военной операции.