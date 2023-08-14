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Челнинский «Ремдизель» представил на форуме «Армия-2023» прототип беспилотного броневика
Челнинское АО «Ремдизель» представило на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», предназначенный для перевозки штурмовых групп. Об этом сообщает РБК.
По соседству с прототипом беспилотного броневика на выставке представлена 152-миллиметровая колесная самоходная гаубица «Мальва», отмечает издание.
Ранее стало известно, что «Ремдизель» разрабатывает беспилотный броневик. Предполагается, что его можно будет использовать не только как транспорт штурмовых подразделений, но и для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов, перевозки раненых бойцов, а также для зарядки квадрокоптеров и радиостанций.
Кроме того, челнинское предприятие намерено представить на форуме особо защищенный бронеавтомобиль «Титан» для подразделений десанта, разведки и бойцов специального назначения.
В этом году форум проходит уже в девятый раз. Продукцию здесь представят более 1,5 тыс. предприятий, в том числе и из Татарстана. Среди татарстанских разработок гостям покажут новые образцы беспилотников и многоцелевой вертолет Ми-17. В мероприятиях форума принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов.
К гостям «Армии-2023» ранее обратился Президент РФ Владимир Путин, который подчеркнул, что особое внимание на форуме в этот раз уделяется беспилотникам. Также посетителей поприветствовал министр обороны Сергей Шойгу, который рассказал, что на форуме организован отдельный стенд с трофейным западным оружием, добытым в зоне проведения специальной военной операции.
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