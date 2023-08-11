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Челнинская фирма «Ремдизель» создает беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»
В Набережных Челнах в АО «Ремдизель» создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», предназначенный для штурмовых групп, сообщает РИА Новости.
В компании отметили, что в этом году на стенде «Ремдизеля» состоятся премьеры предназначенного для спецназа бронеавтомобиля «Титан» и беспилотного бронеавтомобиля «Зубило».
Последний, помимо перевозки штурмовых групп, может быть использован для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов, зарядки квадрокоптеров и радиостанций, а также для перевозки раненых бойцов.
В свою очередь «Титан» представляет собой особо защищенный автомобиль для подразделений десанта, разведки и бойцов специального назначения.
АО «Ремдизель» было основано в 1978 году в Набережных Челнах. Компания занимается разработкой и производством семейства бронированных автомобилей колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел».
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