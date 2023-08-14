Татарстан принимает участие в стартовавшем в Подмосковье форуме «Армия-2023»

Скриншот видео сайта Минобороны России

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье сегодня открылся международный военно-технический форум «Армия-2023». Свою продукцию на нем представляют более 1,5 тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, в том числе – из Татарстана.

От республики посетителям, в числе прочего, покажут новые образцы беспилотников. Как пояснял «Татар-информу» замруководителя Центра циркулярной экономики АН РТ Василий Шестюк, планируется организовать большую выставку тяжелых экспонатов.

Кроме того, Казанский вертолетный завод представит многоцелевой вертолет Ми-17. Его предприятие характеризует как «надежная и способная к широкому спектру задач машина».

Помимо российских компаний, в форуме принимают участие 85 иностранных предприятий из семи государств. Всего экспонироваться будут более 200 образцов техники.

Для посетителей проведут порядка 300 мероприятий, подготовлена насыщенная научно-деловая программа. По данным Минобороны РФ, в них примут делегации свыше 60 государств. Руководство оборонного ведомства проведет переговоры с иностранными партнерами – по планам, по их итогам удастся заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд рублей.

Форум «Армия-2023» будет проходить помимо ВЦ «Патриот» на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка до 20 августа. По официальной программе, делегации иностранных государств будут участвовать в нем с 15 до 17 августа, а для массового посещения площадки будут открыты с 18 по 20 августа.