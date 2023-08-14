Шойгу на примере трофейного оружия рассказал о недостатках западного вооружения

В реальных боевых условиях западная военная техника оказалась не столь эффективной, как на это рассчитывали украинские власти, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на форуме «Армия-2023». В качестве подтверждения своих слов он привел экспозицию трофейного оружия, которое российские военные захватили в зоне проведения специальной военной операции. Трансляция его выступления велась в официальных аккаунтах форума.

Проведение форума с участием российских и зарубежных предприятий оборонно-промышленного комплекса Шойгу назвал лучшим ответом «любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос и беспорядок».

Представленные образцы новой военной техники России уже внедряются в интересах войск, выполняющих задачи в спецоперации, добавил министр.

«В реальных условиях наше вооружение показывает свою эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия», – сказал он.

Напомним, сегодня в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал форум «Армия-2023», участие в нем принимает и Татарстан. Кроме того, свою продукцию демонстрируют 85 иностранных предприятий из семи государств.