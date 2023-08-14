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Минниханов прибыл на Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в мероприятиях Международного военно-технического форума «Армия-2023», сообщила его пресс-служба. Форум открылся сегодня в подмосковном Конгрессно-выставочном центре «Патриот» и аэродроме «Кубинка».
В этом году форум проходит уже в девятый раз. Это одна из ведущих выставок вооружения и военной техники, которая демонстрирует передовые идеи и новейшие разработки в области военной промышленности.
Продукцию на форуме представят более 1,5 тыс предприятий, в том числе – из Татарстана. Напомним, что среди татарстанских разработок гостям покажут новые образцы беспилотников и многоцелевой вертолет Ми-17.
К гостям форума ранее обратился Президент Владимир Путин, который подчеркнул, что особое внимание на форуме уделено в этом году беспилотникам. Также посетителей поприветствовал министр обороны Сергей Шойгу, который рассказал, что на форуме организовали отдельный стенд с трофейным западным оружием, добытым в зоне проведения спецоперации.
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