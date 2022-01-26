Cell Research назвал восемь противовирусных препаратов, эффективных против «омикрона»

Научный журнал Cell Research перечислил восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективно воздействуют на омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2. Список основан на результатах работы исследователей из Кентского и Франкфуртского университетов.

В число наиболее эффективных противовирусных лекарств вошли EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

При этом ученые пришли к выводу, что мутации варианта «омикрон» «не вызывают существенных изменений в профилях лекарственной чувствительности вирусов».

Кроме того, специалисты предположили, что омикрон-штамм «менее эффективен в противодействии интерфероновому ответу клетки-хозяина, что может объяснить, почему он вызывает менее тяжелое заболевание».

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Ученые предположили, что этот вариант SARS-CoV-2 мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона».и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.