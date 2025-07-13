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Политика 13 июля 2025 09:44

CBS: Трамп может выделить Украине дополнительную военную помощь

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CBS: Трамп может выделить Украине дополнительную военную помощь
Президент США Дональд Трамп
Фото: kremlin.ru

Впервые с начала своей второй каденции в январе Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине дополнительной военной помощи. Об этом со ссылкой на многочисленные дипломатические источники сообщает телеканал CBS News.

По словам собеседников канала, целью выделения нового пакета помощи может быть отправка сигнала Москве. Ранее Трамп пообещал устроить «маленький сюрприз» РФ и сформулировать свою позицию по России 14 июля.

При этом неизвестно, за счет каких средств может быть оказана помощь. Действующие американские чиновники пояснили, что у нынешнего хозяина Белого дома остались 3,85 млрд долларов, которые администрация предыдущего Президента США Джо Байдена выделила на военную поддержку Киева, но так и не потратила.

Кроме того, бывшие чиновники напомнили, что Президент может конфисковать около 5 млрд замороженных в Штатах российских активов и передать эти средства Украине. До этого ни Трамп, ни Байден этим правом не воспользовались.

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#сша и украина #Дональд Трамп #спецоперация
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