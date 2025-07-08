Трамп поделился планами устроить «маленький сюрприз» России

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: скриншот трансляции

Соединенные Штаты собираются устроить России «маленький сюрприз». Об этом заявил Президент США Дональд Трамп в ходе заседания своей администрации в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Американский лидер заметил, что «недоволен» действиями Президента РФ Владимира Путина в контексте урегулирования конфликта на Украине. Но он не стал уточнять, каким именно образом он намерен реагировать на это.

«Я не скажу вам. Разве мы не хотим устроить небольшой сюрприз?» – заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос одного из репортеров.

По мнению американского лидера, Президент России «ведет себя очень любезно, но это не имеет никакого смысла».

В связи с этим Трамп признал, что завершение вооруженного противостояния между Россией и Украиной оказалось более сложной задачей, чем предполагал он.

Президент США также уточнил, что перспектива принятия Конгрессом законопроекта о новых санкциях против России (который он «очень пристально» изучает) зависит только от него. «Это полностью на мой выбор», – пояснил Трамп.

Ранее два сенатора, республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь, подготовили законопроект о новых санкциях, предусматривающий введение Штатами импортных пошлин в размере 500% на товары из тех стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее Грэм* уточнил, что его действие распространится только на те государства, которые не поддерживают Украину.

* Включен в РФ в список террористов и экстремистов.