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Политика 10 июля 2025 10:31

Politico: Европа в растерянности из-за хаоса в политике Трампа по Украине

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Европейские лидеры встревожены изменениями в подходе Вашингтона к украинскому конфликту, которые демонстрирует администрация Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico.

По данным источника, европейские политики испытывают растущее недоумение в связи с тем, что происходит в США. «В Европе с трудом понимают, что творится в американской администрации», — указывает издание. Среди ключевых тревог — вероятность прекращения поставок вооружения Киеву, а также возможный вывод американских войск с территории европейских союзников.

Как отмечается, в европейских столицах обращают внимание на признаки дезорганизации и отсутствие внятной линии в действиях США, что усиливает неопределённость для стран, в которых размещены американские военные контингенты.

Дополнительное беспокойство вызывает и то, что при официальной поддержке Украины, со стороны Трампа одновременно звучат сигналы, указывающие на возможную приостановку помощи. Этот двойственный подход вызывает недоверие и вопросы в странах Европы.

#политика #США #европа #Дональд Трамп #Украина
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