Президент США Дональд Трамп нашёл способ поддерживать Украину, не расходуя американский бюджет напрямую — поставки вооружения теперь планируется осуществлять за счёт стран НАТО. Об этом заявил политолог, научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. По его словам, союзники Вашингтона уже выразили готовность оплачивать поставки и передавать технику Киеву.

Дудчак подчеркнул, что, несмотря на прежние противоречивые высказывания Трампа по украинскому вопросу, сейчас он возвращается к более традиционному курсу западной политики в отношении России и Украины. Аналитик отметил, что даже в периоды, когда Трамп якобы дистанцировался от помощи Киеву, Украина продолжала получать данные разведки и координацию от США.

Между тем в Кремле расценили подобные планы как коммерческий подход Вашингтона, при котором поставки оружия превращаются в форму бизнеса с участием НАТО.