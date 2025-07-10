Канцлер Германии озвучил послания Путину и Трампу в Риме

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время конференции в Риме, посвященной вопросам восстановления Украины, обратился с отдельными посланиями к президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.

В адрес российского лидера Мерц заявил: «Мой посыл довольно прост – мы не сдадимся».

Американской стороне он направил призыв к единству: «Оставайтесь с нами, с европейцами, по эту сторону», – подчеркнув, что Германия и США имеют общие интересы.

Также глава немецкого правительства выразил благодарность европейским партнерам за поддержку Украины. В конце мая Мерц уже заявлял, что Германия готова содействовать производству украинских дальнобойных ракет.

Кроме того, стало известно о закрытом запросе Киева на поставки дополнительных систем ПВО IRIS-T. Как писала Bild, Украина заинтересована в получении четырех комплексов, 1500 ракет для версии IRIS-T SLM средней дальности и еще 500 – для малой дальности IRIS-T SLS.

Москва традиционно выступает против военных поставок Киеву, утверждая, что это лишь усугубляет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце мая заявил, что «Германия прямо втягивается в эту войну», реагируя на слова Мерца о снятии ограничений по дальности для поставляемого Украине оружия.