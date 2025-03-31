Жители Большого Кукмора приготовят более 200 кг чак-чака для бойцов СВО

Фото предоставлено Адилей Шакировой

С начала спецоперации народ проявляет сплочённость и единство, помогая защитникам Родины. В Кукморском районе эта традиция особенно сильна – каждый месяц местные жители собирают и отправляют гуманитарную помощь на фронт.

Очередную акцию поддержки провели сельчане Большого Кукмора. В местном доме культуры женщины и мужчины собрались вместе, чтобы приготовить национальное лакомство – чак-чак, который станет тёплым напоминанием о доме для бойцов. Это уже вторая подобная инициатива, и сельчане решили превзойти предыдущий результат.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«В прошлый раз у нас ушло 220 яиц и 8 килограммов масла, в итоге получилось более 200 килограммов чак-чака. В этот раз мы постараемся сделать ещё больше», – рассказала Гульнур Хазиева.

К трудолюбию женщин, замешивавших тесто, нарезавших и обжаривавших кусочки, присоединились и мужчины. Местный мастер Рустам Набиев создал специальное устройство для приготовления угощения, ускорив процесс.

«Я использовал внутреннюю часть стиральной машины и установил туда комфорку советского образца. Всё переделали, теперь можно готовить не только чак-чак, но и плов, шурпу», – поделился он.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Помимо сладостей, сельчане передают на фронт тёплые вещи, носки и другие необходимые вещи, которые вяжут заботливые бабушки.

«Мы стараемся помогать во всем: до этого плели маскировочные сети, теперь снова готовим чак-чак. Всё для наших защитников!» – отметила Розалия Ибрагимова.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Жители Кукмора уверены: каждый вклад важен, а забота, переданная через тепло рук и сердечную поддержку, вдохновляет бойцов и даёт им силы.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.