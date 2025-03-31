«Буревестники» из Новошешминского района РТ поддержали земляков в зоне СВО

Глава Буревестниковского села Новошешминского района РТ Юрий Улитин и Сергей Логинов доставили гуманитарную помощь землякам, участвующим в СВО на херсонском направлении.

Вся деревня объединилась для того, чтобы собрать для бойцов самые необходимые вещи: личные посылки, домашние гостинцы и предметы первой необходимости.

Так, транспортная компания, возглавляемая Улитиным, уроженцем этого села, предоставила генератор, резину и запчасти — оборудование, крайне важное для работы в полевых условиях.

Бойцы тепло поблагодарили земляков за поддержку и передали привет родному селу.

«Спасибо, что не забываете нас. Ваша помощь — это не просто вещи, это уверенность, что дома о нас помнят», — отметили они.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.