«Бумажный оберег»: рисунок детей помог спасти бойца спецоперации

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Боец с позывным Римлин встретился с детьми из Нижнекамска, которые зимой отправили ему рисунки и письма. Он носил их в бронежилете. Но во время очередного боевого задания мужчина сильно обгорел, весточки из дома были уничтожены огнём. Выйдя из госпиталя, солдат первым делом захотел увидеться с маленькими земляками.

Дети впервые видят этого человека вживую, но уже обращаются к нему «дядя». Участник спецоперации, действительно, стал им как родной. Полгода назад Сережа и Лера отправили письмо неизвестному тогда Римлину. А теперь мужчина сидит с ними за семейным столом. Всё благодаря той самой весточке из родного Нижнекамска.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ее вместе с фотографией жены военнослужащий носил в своем бронежилете. По его словам, есть такие послания, которые сразу западают в душу. Солдат до сих пор дословно помнит каждую строчку, хоть и самого бумажного оберега при нем уже нет.

«Довольно часто мы выходим на боевые задания к линии боевого соприкосновения. И так получилось, что нас с „птичек“ накрыли, подожгли. Повезло вот им так, нам не повезло чуть-чуть. И ребята меня достали, всё на мне сгорело. Когда меня вытащили, я спросил про письма и про фотографию жены. Мне сказали: „нет ничего“», — поделился боец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Оказавшись в госпитале, Римлин обратился к нижнекамскому «Союзу добровольцев Донбасса». Просьба была очень серьезной — найти тех самых Серёжу и Леру и помочь с ними встретиться. Мужчина провел в больнице три месяца и всё это время думал, как ему не терпится поблагодарить ребят лично. В гости он, конечно же, приехал с подарками. Это не только игрушки, а ещё флаг военной разведки и соответствующие шевроны. Малыши в ответ вручили ему браслеты со звездочкой и сердечком. И пообещали сделать новые рисунки.

«Я очень рад, я не ожидал, что к нам придет настоящий солдат, я в полном шоке», — говорит Сережа.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Серёга написал письмо, и я написала, мы с бабулей. Чтобы поддержать наших солдат, чтобы они не сдавались и воевали за нас всех», — вторит Валерия.

Инициатором доброго дела стала бабушка Серёжи и Леры. Женщина хотела отправить бойцам окопные свечи, но решила, что этого мало. И предложила собрать посылку всей семьей. Малыши тоже не остались в стороне — положили туда свои письма с рисунками и много-много шоколадок.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По совету волонтеров, Коробейниковы выбрали адресную доставку. «Полностью сами писали, — говорит бабушка Ольга Коробейникова. — Лера там даже что-то такое боевое написала. Я же тогда его не знала вообще и не видела. Игорь нам сказал давайте адресно, чтобы там не куда-то. А сейчас, конечно, вот дорогой человек. Наш мир и наш покой бережет, как говорится, ценой своих ранений».

В свои 8-9 лет дети уже понимают, что их рисунки — не просто бумажка. Уверены, отправлять такие письма нашим солдатам необходимо. Это их поддержка и мотивация на победу. Сам Римлин полностью подтверждает слова Серёжи и Леры.

«Какие детские письма откуда бы они не пришли — ни одно письмо не выкидывается. Вы никогда не увидите, что там на улице детское скомканное письмо валяется где-то. Блиндажи, комнаты отдыха в тыловой зоне, стены обклеены детскими письмами. Потому что это их энергетика, их позитив, потому что дети пишут всё для победы и ради победы. Пишут, чтобы мы победили. Соответственно, это придаёт сил», — рассказал боец.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы отправили на СВО квадрокоптер, автомобиль и масксети.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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