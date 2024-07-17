Нижнекамцы отправили на СВО квадрокоптер, автомобиль и масксети

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске состоялась очередная отправка необходимых вещей в зону СВО. Объем груза не самый большой — почти полторы тонны. На трех машинах доставить посылки бойцам взялись неравнодушные нижнекамцы. Уже скоро солдаты получат маскировочные сети, комплекты сухого душа, квадракоптер и, самое главное, машину.

«Если бы не они, то эта поездка скорее всего и не состоялась, — говорит волонтер штаба „Вместе мы можем больше“ Разиля Шамсутдинова. — В одиночку собрать столько груза практически невозможно. За считанные дни усилиями различных нижнекамских волонтерских групп были сплетены сети, собраны медикаменты и другие необходимые вещи».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я даже не ожидала, что столько людей подключатся. Мы объявили сбор. Приобрели автомобиль для роты племянника. И согласовали это с командованием его части. Еще мы при помощи нижнекамцев заказали дрон. Он должен прийти, и мы уже отправимся в путь. Сначала заедем в воинскую часть. Отдадим все ребятам, потом отправимся в госпиталь к племяннику. Ну надеюсь, всё будет хорошо», — добавила волонтер.

Поедут волонтеры на трех машинах, одна будет с прицепом.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Получат наши бойцы и приятные подарки от юных нижнекамцев.

«Также отправляем коробки с подарками. Это полотенчики с Георгиевской лентой, ребята приготовили. И рисунки, письма наших ребят. Здесь и сады, и школы», — говорит председатель СТОС Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры штаба «Вместе мы можем больше» не в первый раз едут в зону СВО. Помощь получают все, кто в чем-либо нуждается. Это самое важное в их миссии.

«Нет у нас чужих и своих ребят. Там все наши ребята, которые каждый день рискуют своими жизнями за то, чтобы мы жили под мирным небом», — заключила Разиля Шамсутдинова.

Работа по сбору помощи в Нижнекамске идет ежедневно. По готовности конвои отправляются в зону СВО. Как говорят волонтеры, так будет продолжаться до полной победы наших солдат.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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