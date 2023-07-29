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Общество 29 июля 2023 19:10

«Летают мусорные баки и куски крыши»: Казанцы публикуют видео последствий урагана

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«Летают мусорные баки и куски крыши»: Казанцы публикуют видео последствий урагана
Поваленное дерево около одного из домов
Фото из соцсетей

Жители Казани массово публикуют в соцссетях и телеграм-каналах видеоролики, которые они сделали в момент обрушения на город сильного шквалистого ветра. На записях видно, как ураган сносит и поднимает в воздух мусорные баки, при этом идет сильный ливень. Сообщается также о поваленных деревьях, в некоторых районах отключили электричество – в частности, света по-прежнему нет в ЖК «Салават Купере».

С крыши здания «Лазурные небеса» в Советском районе города что-то срывало порывами ветра – жители предположили, что это куски оторванной кровли. «Осторожнее, это все летит в сторону ЖК «Арт-Сити»», – пишут горожане в соцсетях.

Местами в городе оказались сломаны и разрушены остановочные павильоны, жителей и гостей города просят соблюдать осторожность, пытаясь укрыться под ними от дождя.

В данный момент ветер и ливень утихли. Однако горожан предупредили, что неблагоприятная погода сохранится в течение ближайших суток, и призвали не выходить из дома.

Видео из соцсетей

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