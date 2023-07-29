В Казани ликвидируют последствия урагана – жителей призвали сообщать о них властям города

В Казани городские службы активно ликвидируют последствия непогоды. Рабочие, в частности, прочищают ливневки и убирают упавшие деревья, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Горожан призвали оставлять информацию об упавших деревьях и застое воды на улицах, чтобы отправить туда оперативную бригаду.

По вопросам неисправности ливневок обращаться в МУП «Городское благоустройство» по телефону: +7(843)555-07-96. Также можно звонить на единый номер экстренных служб 112.

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

Напомним, также горожанам объяснили, что убирать поваленные деревья во дворах должны управляющие компании, оставить заявку можно в «Открытой Казани» или напрямую по контактам в счет-фактуре.

Сегодня вечером на город обрушился ураганный ветер и ливень с грозой и градом. Местами скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Ветер переворачивал мусорные урны, вырывал кровли, в центре города в одном из кафе выбило стеклянную дверь. Видео с последствиями урагана – по ссылке.